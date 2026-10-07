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Economia | Notícia

Vendas de veículos têm maior volume em 12 anos

A produção de veículos no Brasil subiu 10,2% no mês passado, frente a setembro de 2025, refletindo o mercado aquecido com vendas em alta

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/10/2026 às 16:21
Desde o in&iacute;cio do ano, foram montados 2,17 milh&otilde;es de ve&iacute;culos
Desde o início do ano, foram montados 2,17 milhões de veículos - Divulgação

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A produção de veículos subiu 10,2% no mês passado, frente a setembro de 2025, refletindo o mercado aquecido, com as vendas no maior volume em 12 anos. No total, foram montadas 268,3 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O volume ficou em nível parecido com o de agosto, mostrando queda de 1,1% na comparação entre os meses.

Divulgado nesta quarta-feira, 7, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que, desde o início do ano, foram montados 2,17 milhões de veículos, o que corresponde a um crescimento de 8,7% ante os nove primeiros meses do ano passado.

Vendas

Em setembro, as vendas de veículos no Brasil chegaram a 281,4 mil unidades, o maior volume em um mês desde dezembro de 2014, quando foram emplacadas 370 mil unidades na soma de todas as categorias.

Na comparação com o mesmo mês de 2025, o crescimento foi de 15,7%. Frente a agosto, as vendas subiram 2,3%.

Exportações

Já as exportações, de 39,8 mil veículos no mês passado, recuaram 24,2% no comparativo de setembro com o mesmo mês de 2025. Na margem - ou seja, na comparação com agosto -, os embarques ficaram estagnados, com leve alta de 0,1%.

No acumulado desde janeiro, as exportações agora recuam 23%, somando 334 mil veículos em nove meses.

Empregos

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras abriram 874 vagas de trabalho no mês passado. As fábricas de veículos agora empregam 115,8 mil pessoas.

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