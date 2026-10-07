Pernambuco tem melhor desempenho regional e Nordeste lidera crescimento econômico do País, aponta estudo do BNB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O estudo, divulgado nesta quarta-feira (7), foi realizado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A economia do Nordeste registrou crescimento de 2,5% no acumulado de agosto de 2025 a julho de 2026 e liderou, ao lado do Sul, o desempenho entre as regiões do País. O resultado supera a média nacional, de 1,5%, e reforça o dinamismo da economia nordestina, segundo análise do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste (BNB).

Pernambuco se destacou como o melhor desempenho na Região entre os estados analisados, com expansão de 3,6%, mais que o dobro da taxa observada para o Brasil. Também são acompanhados Rio Grande do Norte (2,1%), Ceará (1,7%), Maranhão (1,6%) e Bahia (1,4%) – único com desempenho ligeiramente inferior à média nacional.

Para o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, o crédito vem sendo usado como importante ferramenta para manter o dinamismo da economia no estado. “Somente em 2025, o Banco do Nordeste financiou R$ 7,8 bilhões no estado, que representou quase 25% de crescimento em relação ao ano anterior. De janeiro a julho de 2026, foram R$ 4,3 bilhões. São recursos que expandem negócios, impulsionam novos investimentos, geram emprego e dão suporte ao consumo, gerando um círculo virtuoso que beneficia toda a população”, afirma.

O estudo é baseado no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Segundo o responsável pelo estudo, o pesquisador Biagio de Oliveira Mendes Junior, o indicador é acompanhado pelo mercado por fornecer uma leitura mais tempestiva da atividade econômica brasileira.

De acordo com Biagio Mendes Junior, o Rio Grande do Norte apresentou a trajetória mais consistente de recuperação econômica e o Ceará registrou crescimento gradual, estabilizando-se acima da média brasileira.

Desempenho regional

Na comparação entre as regiões do País, o Nordeste alcançou a maior taxa de crescimento, empatado com a Região Sul, ambas com 2,5%. O desempenho supera em um ponto percentual os resultados do Brasil e da Região Norte, que registraram crescimento de 1,5%. O Sudeste avançou para 1,7%, enquanto o Centro-Oeste desacelerou de forma mais intensa ao longo do ano.

Apesar da liderança regional, dados apontam para uma redução gradual do ritmo de crescimento nordestino desde abril de 2026, quando a taxa anualizada atingiu 3%. Em julho, o indicador recuou para 2,5%. Segundo a análise, parte desse movimento está associada ao desempenho da indústria e dos serviços em alguns estados da região.

Setores no Brasil

No cenário nacional, a agropecuária foi o setor que apresentou o maior crescimento no acumulado de 12 meses até julho de 2026, com expansão de 2,3%. Em seguida aparecem os serviços, com 1,9%, e a indústria, com 0,7%. O estudo destaca que a desaceleração observada na economia brasileira ao longo de 2026 esteve concentrada principalmente na agropecuária, enquanto os serviços seguiram como principal sustentáculo da atividade econômica do País.