Pecuária aquecida abre espaço para negócios e genética

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Em cenário de valorização da arroba e expansão da atividade no Nordeste, Agro FTI realiza 4º Dia de Campo, shopping e três leilões virtuais

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A pecuária de corte nordestina atravessa um momento de maior dinamismo, marcado pela valorização dos preços, recuperação das margens dos produtores e aumento dos investimentos em produtividade e genética. É nesse ambiente que a Agro FTI, comandada pelo empresário Marcelo Tavares de Melo, realiza, no dia 10 de outubro, o 4º Dia de Campo da Agro FTI, no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco.

A programação chega em um momento em que o setor busca aproveitar o ciclo favorável para elevar a eficiência dos rebanhos e ampliar a produção. Dados citados pelo Movimento Econômico mostram que o valor bruto da produção pecuária nordestina cresceu 2,1% em 2026, alcançando R$ 36,7 bilhões, enquanto as exportações regionais de carne bovina avançaram mais de 51% em volume no primeiro trimestre do ano.



O ambiente também é acompanhado pelo avanço dos investimentos na indústria frigorífica, que amplia a capacidade de processamento e cria novos canais de comercialização para os produtores. Em Pernambuco, a Masterboi colocou em operação um novo túnel contínuo de congelamento em Canhotinho, com capacidade para 15 mil caixas, dentro de um investimento de R$ 60 milhões que amplia a capacidade industrial da unidade e acompanha o crescimento da oferta de animais na região. No Ceará, a Masterboi anunciou a instalação de um frigorífico em Iguatu, com investimento previsto de R$ 300 milhões e início de operação projetado para 2028.

Agro FTI acontece, neste sábado (10), no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco Agro FTI acontece, neste sábado (10), no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco - Agro FTI / divulgação

Esse conjunto de movimentos aumenta a perspectiva de mercado para os produtores e dá ainda mais relevância a iniciativas voltadas à melhoria genética dos rebanhos. É justamente nesse contexto que a Agro FTI coloca em campo sua programação comercial, que começa no dia 10, com um shopping de 25 touros Sindi e fêmeas Nelore e Sindi, com preços previamente estabelecidos. Nos dias seguintes, serão realizados três leilões virtuais, que, juntos, ofertarão cerca de 135 animais.



No dia 11, será realizado o leilão virtual de animais Sindi, com 40 fêmeas e cinco touros. No dia 13, a oferta será de 33 fêmeas Nelore, enquanto no dia 14 acontece o leilão virtual de 25 touros Nelore. As operações serão realizadas pela Agreste Leilões e transmitidas virtualmente para compradores de diferentes regiões do país.



A oferta dos leilões representa crescimento de aproximadamente 15% em relação ao ano passado, quando foram disponibilizados cerca de 120 animais. A proposta da Agro FTI é aproveitar o momento positivo do setor para ampliar o acesso à genética selecionada e atender desde criadores que trabalham com seleção racial até pecuaristas interessados em cruzamentos industriais ou em formação de novos plantéis.



“É uma oportunidade muito interessante, porque vamos oferecer animais com alta qualidade, com uma genética realmente muito bem atualizada com o que está acontecendo, com o que o mercado busca e precisa”, afirma Marcelo Tavares de Melo.



Genética ganha importância



O avanço dos preços e a perspectiva de maior demanda também elevam a importância da produtividade dentro da porteira. Em vez de depender exclusivamente da ampliação das áreas, produtores buscam animais capazes de ganhar peso mais rapidamente, apresentar melhor rendimento e reduzir o tempo até o abate.



Nesse cenário, as fêmeas Nelore e Sindi ofertadas pela Agro FTI são direcionadas também a criadores que estão iniciando ou estruturando plantéis. Os animais podem ser utilizados no melhoramento dos rebanhos e em programas de reprodução, incluindo transferência de embriões.



Para Marcelo, ampliar o acesso à genética é uma forma de permitir que os ganhos do ciclo positivo da pecuária alcancem produtores de diferentes portes. Os leilões procuram trabalhar com valores considerados compatíveis com o mercado, evitando que a genética selecionada fique restrita aos grandes criadores.



Conhecimento e mercado



Além dos negócios, o 4º Dia de Campo terá como destaque a participação de Thiago Bernardino, pesquisador de Pecuária do Cepea/SP, que integra o grupo responsável por estudos que subsidiam referências de preços do mercado pecuário.



A palestra foi incluída na programação justamente para levar aos produtores informações sobre comportamento dos preços, perspectivas e tendências do setor em um momento de mudanças na pecuária regional.



Para Marcelo, o encontro tem ainda uma função de integração entre os diferentes elos da cadeia. “É uma oportunidade da gente trazer vários criadores, pecuaristas, tanto de Pernambuco quanto da região Nordeste, para que possam se encontrar, trocar ideias, discutir perspectivas futuras e mercado”, afirma.



Para a Agro FTI, o atual ambiente cria uma janela favorável para aproximar genética, conhecimento e negócios. A empresa realizou, cerca de um mês antes do 4º Dia de Campo, um shopping com aproximadamente 25 touros Sindi e 15 touros Nelore, comercializados ao longo de cerca de 12 dias. Para Marcelo, o resultado demonstra que os criadores estão dispostos a investir na atualização dos rebanhos.