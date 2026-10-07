Mercado de planos de saúde segue trajetória de alta, mas com redistribuição de participação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O mercado de assistência médica privada adicionou a seus usuários 62,2 mil beneficiários no mês, chegando a 53,164 milhões de vidas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O mercado brasileiro de planos de saúde mantém trajetória de crescimento, mas os dados de agosto reforçam uma redistribuição de participação entre as operadoras, com os ganhos concentrados principalmente no segmento corporativo, avaliam analistas de BTG Pactual, Itaú BBA, BofA e Citi.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgados esta semana, o mercado de assistência médica adicionou 62,2 mil beneficiários no mês, chegando a 53,164 milhões de vidas. No ano, o saldo acumulado é de cerca de 309 mil novos beneficiários. No segmento odontológico, o avanço foi mais forte, com 377 mil novas vidas apenas em agosto.

Para o BTG Pactual, em relatório assinado por Samuel Alves e Maria Resende, os dados reforçam a tese de que o mercado está passando por um processo de consolidação e transferência de participação, favorecendo empresas não verticalizadas. Amil, Bradesco Saúde e SulAmérica aparecem, na avaliação do banco, entre as companhias mais bem posicionadas para ganhar market share.

O Itaú BBA, em relatório de Vinicius Figueiredo, Lucca Generali Marquezini e Felipe Amancio, tem uma leitura semelhante, mas mais focada na composição do crescimento. Os analistas destacam que as seguradoras adicionaram 71 mil beneficiários em agosto, enquanto a medicina de grupo ganhou 11 mil, ao passo que cooperativas médicas e autogestões perderam 9 mil e 13 mil vidas respectivamente.

Para o banco, o desempenho mostra que o crescimento está concentrado em determinados grupos e principalmente na carteira corporativa.

Entre as operadoras, Amil, Bradesco Saúde, Porto Saúde e SulAmérica formaram o grupo que mais ganhou beneficiários em agosto, com destaque para a Amil, que adicionou 37,9 mil vidas, e o Bradesco, com 23 mil. Porto e SulAmérica ganharam aproximadamente 17 mil e 15 mil, respectivamente.

A avaliação dos bancos é que o movimento reforça a posição competitiva dessas empresas, especialmente Amil, Bradesco e SulAmérica. O Itaú destaca que a expansão da Amil foi fortemente concentrada no segmento corporativo, enquanto o BTG vê o desempenho como parte de uma tendência mais estrutural de ganho de participação.

Na outra ponta, Hapvida, Central Nacional Unimed (CNU) e Unimed BH estiveram entre as operadoras que mais perderam beneficiários. A Hapvida teve a maior retração, de aproximadamente 40 mil vidas, enquanto a CNU perdeu cerca de 9 mil e a Unimed BH, 782. A Hapvida acumula perda de cerca de 166 mil beneficiários no ano e é apontada pelo BTG como o principal destaque negativo. O Itaú BBA também considera o desempenho fraco, mas observa que a perda de agosto foi menor que a registrada em julho e que a retração está concentrada principalmente na carteira individual.

O Bank of America (BofA), em relatório de Flavio Yoshida, Mirela Oliveira e Eyzo Kuroki, também identifica a Hapvida como o principal ponto negativo na movimentação de beneficiários e destaca o desempenho de Amil, Bradesco Saúde e SulAmérica.

Na avaliação do banco, porém, os dados de agosto trazem também os primeiros sinais de desaceleração do mercado, apesar da manutenção do crescimento. O banco considera que a redução da base da Hapvida está relacionada ao processo de ajuste da carteira da companhia, enquanto os ganhos das demais operadoras indicam uma dinâmica competitiva mais favorável para os grupos que vêm ampliando sua presença.

O Citi, em relatório de Leandro Bastos, mantém uma leitura positiva sobre o mercado e considera que a saúde suplementar segue em trajetória de crescimento consistente. A XP, por sua vez, acrescenta um ponto de atenção ao cenário: em relatório de Gustavo Tiseo, aponta que as reclamações de beneficiários aumentaram 23% em agosto, para 32,7 mil Notificação de Intermediação Preliminar (NIPs), movimento que pode antecipar nova pressão sobre a judicialização e as provisões das operadoras.

