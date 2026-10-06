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Economia | Notícia

REFIS Olinda oferece descontos de até 100% em juros e multas; adesão vai até dezembro

Programa permite quitar ou parcelar débitos municipais com condições especiais e também prevê redução na alíquota do ITBI para pagamento à vista

Por JC Publicado em 06/10/2026 às 11:08
Município de Olinda no pôr do sol
Município de Olinda no pôr do sol - Divulgação/Prefeitura de Olinda

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Contribuintes de Olinda com débitos junto ao município podem aderir ao REFIS 2026 até 30 de dezembro. O programa permite regularizar pendências com descontos de até 100% em juros e multas, além de condições especiais para pagamento à vista ou parcelado.

Descontos variam

Quem quitar a dívida à vista terá desconto de 100% sobre juros e multas. Para quem optar pelo parcelamento em até quatro vezes, o abatimento nesses encargos será de 90%. Há ainda uma condição específica para débitos de até R$ 10 mil: nesses casos, o contribuinte poderá ter 100% de desconto em juros e multas mesmo optando pelo parcelamento.

O programa também contempla dívidas antigas e oferece condições especiais para débitos inscritos há mais tempo. Nos casos de parcelamento, todas as parcelas precisam ser pagas ainda em 2026. Por isso, quem aderir mais cedo terá mais tempo para distribuir os pagamentos até o fim do ano.

O REFIS 2026 também prevê uma condição especial para o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Para quem fizer o pagamento em cota única, a alíquota será reduzida de 2% para 1,5% na transmissão de imóveis.

A consulta aos débitos e a verificação das condições de pagamento podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Fazenda de Olinda ou pela internet, por meio do Portal do Contribuinte. O prazo para adesão termina em 30 de dezembro de 2026.

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Mudanças no sistema tributário

A Prefeitura de Olinda também relaciona o programa às mudanças previstas na tributação brasileira a partir de 2027. A reforma será implementada gradualmente e prevê maior integração das informações fiscais entre União, estados e municípios.

Entre as mudanças está a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá gradualmente tributos como o ISS. Por isso, o REFIS também permite a regularização de débitos municipais relacionados ao ISS.

"É um momento de mudança importante no sistema tributário brasileiro, e Olinda quer fazer esse processo ao lado dos seus contribuintes. O REFIS é uma oportunidade para regularizar pendências antigas em condições especiais e começar essa nova etapa com as obrigações em dia", destaca a secretária da Fazenda, Cláudia Tabosa.

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