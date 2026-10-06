99 começa serviço premium no Recife com água para passageiros e mais ganhos para motoristas

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Para motoristas, promessa é de que os rendimentos na 99Premier sejam até 60% superiores aos da categoria tradicional (99Pop) e 20% acima do 99Plus

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Na disputa pelo mercado de transporte de passageiros, a 99 escolheu o Recife como a primeira cidade do Brasil a receber a 99Premier, nova modalidade voltada ao segmento de alto padrão. A novidade estreia na capital pernambucana na segunda quinzena de outubro e aposta no conforto e na conveniência para atrair clientes, oferecendo diferenciais a bordo como oferta de água, lenços e carregadores de celular em todas as viagens.

A operação na capital pernambucana funcionará como projeto-piloto para testar e aprimorar o serviço antes de uma eventual expansão para outras regiões do país. A escolha do município levou em consideração o perfil do mercado local e o histórico do aplicativo na região.

“Recife tem um papel muito importante nessa nova fase da 99. Escolhemos a cidade para dar o primeiro passo da 99Premier e queremos construir essa experiência valorizando também as características e o jeito de viver do público pernambucano. Estamos olhando para toda a jornada, desde o veículo, seleção e boas práticas, até os detalhes de conforto e atendimento de passageiros e motoristas, para entregar um serviço consistente e estabelecer um novo padrão de experiência dentro da plataforma”, afirma Fabrício Ribeiro, diretor de operações da 99.

Exigências para motoristas e veículos



Para operar na categoria 99Premier, os veículos precisam ter ano de fabricação a partir de 2022, além de modelos e cores selecionados. Já os motoristas devem cumprir requisitos rígidos de qualificação: nota mínima de 4,9 estrelas, pelo menos 100 corridas concluídas no aplicativo e treinamento em boas práticas de atendimento.

Além dos itens de conveniência fornecidos pela própria empresa em pontos de apoio, o usuário poderá personalizar sua viagem no momento do pedido, definindo preferências em relação à temperatura do ar-condicionado, música e se deseja ou não conversar durante o trajeto.

“Premium, para nós, não significa apenas colocar um carro melhor na rua. Significa entregar uma experiência consistente, com atenção à cada detalhe. Por isso, ao solicitar uma corrida pela categoria, o passageiro pode deixar claro sua preferência na temperatura do carro, música e conversa. Nosso objetivo é que todos percebam os diferenciais desde o momento em que solicitam a viagem até chegar ao destino”, acrescenta o diretor.

Ganhos maiores e exigência para passageiros



A nova categoria traz vantagens financeiras e operacionais para os motoristas parceiros, segundo a empresa. A estimativa da plataforma é que os rendimentos na 99Premier sejam até 60% superiores aos da categoria tradicional (99Pop) e cerca de 20% acima do 99Plus. Para garantir um ambiente de trabalho adequado, apenas passageiros com avaliação igual ou superior a 4,7 estrelas poderão chamar corridas da modalidade.

A empresa também fechou parcerias com locadoras como Movida e Foco para disponibilizar frotas dedicadas com descontos para condutores que queiram atuar na categoria. Além disso, foram incluídos descontos em combustíveis pelo aplicativo 99Abastece e abatimentos de até 15% para recarga de veículos elétricos por meio das parceiras ZigVolt e VectorEnergy.

“Uma experiência de alto padrão começa pelo reconhecimento do papel central do motorista parceiro. Por isso, estamos construindo 99Premier olhando também para quem dirige: do conteúdo de boas práticas às vantagens que os ajudam no dia a dia, queremos criar as condições para que esses parceiros possam oferecer um serviço diferenciado e, ao mesmo tempo, perceber valor em fazer parte da categoria”, ressalta Fabrício Ribeiro.

A modalidade conta ainda com os mesmos protocolos do ecossistema de proteção do aplicativo, incluindo verificação de identidade, gravação de áudio, monitoramento de rotas em tempo real e botão de emergência.