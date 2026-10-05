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Economia | Notícia

Votação do fim da escala 6x1 está indefinida

Alcolumbre havia pautado para esta semana três sessões no plenário para discutir a proposta. A PEC iria ser discutida a partir desta terça-feira

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/10/2026 às 20:19
Resultado do primeiro turno pode fazer com que Alcolumbre segure mais a vota&ccedil;&atilde;o da escala 6x1
Resultado do primeiro turno pode fazer com que Alcolumbre segure mais a votação da escala 6x1 - Waldemir Barreto/Agência Senado

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O senador e ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) disse não saber se a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 será votada nesta semana. Ao chegar em uma reunião de campanha convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner respondeu ao ser questionado sobre a deliberação da proposta: "Não sei. Depende do presidente Davi (Alcolumbre)", em referência ao presidente do Senado, do União Brasil do Amapá.

Alcolumbre havia pautado para esta semana três sessões no plenário para discutir a proposta. A PEC iria ser discutida a partir desta terça-feira, 6.

Porém, agora há duvidas se Alcolumbre irá realmente votar a proposta, tendo em vista que o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com quase 2,3 milhões de votos à frente de Lula, além do PL ter feito uma votação histórica e conquistando 13 novas cadeiras, chegando a 28 das 81 do Senado, mais de um terço.

O fim da escala 6x1 é tratado como objetivo prioritário para a difícil tarefa de Lula em virar o resultado do pleito presidencial em primeiro turno. Desde a redemocratização, nunca um segundo colocado conseguiu reverter a diferença e conquistar o Palácio do Planalto.

José Guimarães pressiona

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, declarou que o presidente do Senado vai manter a votação da proposta que acaba com o fim da escala 6x1.

"Prioridade do ponto de vista do governo é votar o fim da escala 6x1. Eu vou conversar com o presidente Alcolumbre para ver se a gente já inicia o debate e vota até quarta-feira", declarou Guimarães. "Acho que o presidente Davi tem sido muito firme. Ele quer votar e ele vai votar essa matéria nessa semana. Foi o que ele anunciou publicamente", declarou.

Guimarães descartou que Alcolumbre decida não votar o projeto por conta do resultado do primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com quase 2,3 milhões de votos à frente de Lula, e se tornou favorito a conquistar o Palácio do Planalto.

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