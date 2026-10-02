Abrasel-PE lança programa de qualificação profissional em 12 municípios pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para atender às demandas específicas do mercado local, o projeto combina múltiplos formatos pedagógicos e institucionais nos municípios

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A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) inicia, a partir deste mês de outubro, o programa Oficina Gastrô, um amplo ciclo de qualificação profissional direcionado ao setor de alimentação fora do lar. A iniciativa prevê a realização de 20 atividades distribuídas por 12 municípios do Estado, com a expectativa de alcançar cerca de 1.330 participações entre proprietários, gerentes e chefes de cozinha de bares, restaurantes, padarias e serviços de entrega.

O itinerário de atividades abrange os municípios do Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Gravatá, Carpina, Bezerros, Tamandaré e Caruaru. Para atender às demandas específicas do mercado local, o projeto combina múltiplos formatos pedagógicos e institucionais, que incluem capacitações em gestão, workshops práticos, rodadas de negócios e visitas técnicas.

Entre as modalidades oferecidas estão os Cafés de Negócios, voltados para a aproximação entre empreendedores, poder público e entidades de apoio; as qualificações dos módulos Capacita Gestor e Capacita Colaborador, com foco em gestão de compras, controle de perdas e técnicas de vendas; e as oficinas Técnicas & Tendências, voltadas ao aprimoramento prático no ambiente da cozinha. O programa também realiza o Abrasel Day, que promove visitas guiadas de empresários do interior a estabelecimentos de referência na Região Metropolitana do Recife.

A agenda do Oficina Gastrô contempla ainda três eventos temáticos centrais ao longo do último trimestre do ano: o Fórum de Reforma Tributária, programado para outubro; o Fórum Gourmet, que ocorrerá em novembro no âmbito da feira Hotel & Food Nordeste; e a Imersão XII, agendada para dezembro com foco no planejamento estratégico do setor para 2027.

Em todas as ações, os participantes terão acesso ao Café Pernambuco, espaço reservado para a troca de experiências e articulação comercial. O programa Oficina Gastrô conta com o apoio institucional do Sebrae Pernambuco e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Programação | Oficina Gastrô

OUTUBRO

06/10 – Técnicas & Tendências · Gestão de Perdas · Showroom Tramontina, Recife

07/10 – Abrasel Day · Recife | visitas técnicas em operações de referência na capital. Saídas: Caruaru 7h30, Bezerros 8h, Tamandaré 7h30

13/10 – Café de Negócios · Olinda, 9h · Paulista, 14h

14/10 – Café de Negócios · São Lourenço da Mata, 9h · Camaragibe, 14h

20/10 – Capacita Colaborador · Vendas Inteligentes · Recife

22/10 – Café de Negócios · Porto de Galinhas, 9h · Cabo de Santo Agostinho, 14h

27/10 – Café de Negócios · Gravatá, 9h · Carpina, 14h

NOVEMBRO

04 a 06/11 – Fórum Gourmet · dentro da feira Hotel & Food Nordeste

11/11 – Fórum de Reforma Tributária · Recife

17/11 – Técnicas & Tendências · Parrilla e Churrasco Premium · Recife

24/11 – Capacita Gestor · Compras Inteligentes · Recife

DEZEMBRO

01/12 – Técnicas & Tendências · Especial de Natal e Ceias · Recife

09/12 – Imersão XII · Planejamento Estratégico 2027 · Recife