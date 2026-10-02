Abrasel-PE lança programa de qualificação profissional em 12 municípios pernambucanos
Para atender às demandas específicas do mercado local, o projeto combina múltiplos formatos pedagógicos e institucionais nos municípios
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A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) inicia, a partir deste mês de outubro, o programa Oficina Gastrô, um amplo ciclo de qualificação profissional direcionado ao setor de alimentação fora do lar. A iniciativa prevê a realização de 20 atividades distribuídas por 12 municípios do Estado, com a expectativa de alcançar cerca de 1.330 participações entre proprietários, gerentes e chefes de cozinha de bares, restaurantes, padarias e serviços de entrega.
O itinerário de atividades abrange os municípios do Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Gravatá, Carpina, Bezerros, Tamandaré e Caruaru. Para atender às demandas específicas do mercado local, o projeto combina múltiplos formatos pedagógicos e institucionais, que incluem capacitações em gestão, workshops práticos, rodadas de negócios e visitas técnicas.
Entre as modalidades oferecidas estão os Cafés de Negócios, voltados para a aproximação entre empreendedores, poder público e entidades de apoio; as qualificações dos módulos Capacita Gestor e Capacita Colaborador, com foco em gestão de compras, controle de perdas e técnicas de vendas; e as oficinas Técnicas & Tendências, voltadas ao aprimoramento prático no ambiente da cozinha. O programa também realiza o Abrasel Day, que promove visitas guiadas de empresários do interior a estabelecimentos de referência na Região Metropolitana do Recife.
A agenda do Oficina Gastrô contempla ainda três eventos temáticos centrais ao longo do último trimestre do ano: o Fórum de Reforma Tributária, programado para outubro; o Fórum Gourmet, que ocorrerá em novembro no âmbito da feira Hotel & Food Nordeste; e a Imersão XII, agendada para dezembro com foco no planejamento estratégico do setor para 2027.
Em todas as ações, os participantes terão acesso ao Café Pernambuco, espaço reservado para a troca de experiências e articulação comercial. O programa Oficina Gastrô conta com o apoio institucional do Sebrae Pernambuco e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).
Programação | Oficina Gastrô
OUTUBRO
06/10 – Técnicas & Tendências · Gestão de Perdas · Showroom Tramontina, Recife
07/10 – Abrasel Day · Recife | visitas técnicas em operações de referência na capital. Saídas: Caruaru 7h30, Bezerros 8h, Tamandaré 7h30
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13/10 – Café de Negócios · Olinda, 9h · Paulista, 14h
14/10 – Café de Negócios · São Lourenço da Mata, 9h · Camaragibe, 14h
20/10 – Capacita Colaborador · Vendas Inteligentes · Recife
22/10 – Café de Negócios · Porto de Galinhas, 9h · Cabo de Santo Agostinho, 14h
27/10 – Café de Negócios · Gravatá, 9h · Carpina, 14h
NOVEMBRO
04 a 06/11 – Fórum Gourmet · dentro da feira Hotel & Food Nordeste
11/11 – Fórum de Reforma Tributária · Recife
17/11 – Técnicas & Tendências · Parrilla e Churrasco Premium · Recife
24/11 – Capacita Gestor · Compras Inteligentes · Recife
DEZEMBRO
01/12 – Técnicas & Tendências · Especial de Natal e Ceias · Recife
09/12 – Imersão XII · Planejamento Estratégico 2027 · Recife