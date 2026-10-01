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Economia | Notícia

Nova Coca-Cola chega ao mercado pernambucano

A inovação surge para responder às mudanças nas dinâmicas de consumo, com foco nos momentos de desaceleração das pessoas ao fim do dia

Por JC Publicado em 01/10/2026 às 13:26 | Atualizado em 01/10/2026 às 13:27
Coca-Cola Zero Açúcar Zero Cafeína é fabricada pela Solar Coca-Cola, em Suape, e chega na embalagem lata de 350ml
Coca-Cola Zero Açúcar Zero Cafeína é fabricada pela Solar Coca-Cola, em Suape, e chega na embalagem lata de 350ml - DIVULGAÇÃO

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O Sistema Coca-Cola anunciou nacionalmente a chegada da Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar ao mercado brasileiro. Em Pernambuco, o produto já está disponível nos principais pontos de venda, com distribuição exclusiva pela Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola responsável por atender 70% do território nacional. A novidade reforça a estratégia de expansão e a capilaridade da marca na região.

A inovação surge para responder às mudanças nas dinâmicas de consumo, com foco nos momentos de desaceleração ao fim do dia — como jantares, sessões de filmes e séries, encontros com amigos ou momentos de descanso após o expediente. Batizada comercialmente como Coca-Cola Zero Zero, a bebida busca entregar o sabor tradicional da marca sem conter cafeína, açúcar ou calorias.

Disponível no Estado em latas de 350ml com embalagem em preto e dourado, a produção do lançamento em Pernambuco é realizada na unidade fabril da Solar em Suape. Além de abastecer o mercado local, a planta é responsável pelo suprimento da bebida para o estado da Bahia. Para dar suporte à chegada ao varejo, a marca programou ativações de marketing que incluem ações em pontos de venda, presença em mídia e campanhas de comunicação.

O lançamento integra a estratégia de diversificação de portfólio da fabricante diante das novas demandas dos consumidores. "Na Solar, trabalhamos com o compromisso de oferecer um portfólio completo, garantindo que o consumidor encontre a opção de Coca-Cola perfeita para cada ocasião do seu dia. A chegada da Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar traz mais uma alternativa versátil para a nossa cartela já bastante diversa de bebidas, ampliando as possibilidades de escolha especialmente para os rituais noturnos e momentos no qual o consumidor desacelera suas atividades diárias, mas mantendo a mesma experiência de sabor icônica da marca", destaca Juvenal Fonseca, diretor de Marketing da Solar Coca-Cola.

O posicionamento do produto mira o estilo de vida contemporâneo e o aproveitamento das horas noturnas. “Nós entendemos que as pessoas valorizam as suas noites e estão sempre em busca de opções que complementem o seu estilo de vida. A Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar foi desenhada especificamente para atender a essa necessidade, oferecendo uma bebida deliciosa que se encaixa perfeitamente em diversas ocasiões noturnas. Este lançamento é mais do que um novo visual; é um convite para viver as noites de um jeito totalmente novo”, comenta Raquel Ribeiro, diretora de Marketing da marca Coca-Cola Brasil.

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