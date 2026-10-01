Nordeste terá aporte de R$ 700 milhões da França para projetos sustentáveis e infraestrutura
Recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento vão abastecer o FDNE até 2030; foco está em saneamento, bioeconomia e energias renováveis
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) assinou, na terça-feira (29), na capital federal, um contrato de crédito externo de 120 milhões de euros — o equivalente a cerca de R$ 700 milhões — com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O montante será destinado ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), gerido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
A liberação dos recursos ocorrerá em parcelas anuais de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões) até 2030, garantindo liquidez contínua para projetos de impacto na região. Entre as áreas contempladas estão saneamento básico, gestão sustentável de recursos hídricos, transporte de baixa emissão de carbono, cidades inteligentes, energias renováveis, bioeconomia, agricultura sustentável, saúde, educação, além de turismo e infraestrutura hoteleira.
O fluxo de capital já tem cronograma estabelecido: a expectativa é que a primeira parcela ingresse na conta do Tesouro Nacional ainda este ano. Caberá ao Ministério da Fazenda fazer repasse do valor correspondente em reais ao FDNE, permitindo que a Sudene autorize a transferência do crédito aos bancos operadores do fundo. O contrato estipula cinco anos para o desembolso total e concede prazo de 20 anos para a amortização do financiamento.
A iniciativa faz parte de um pacote mais amplo da cooperação francesa, que soma 300 milhões de euros para fortalecer os fundos regionais brasileiros. Além do Nordeste, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), sob a Sudam, receberá 90 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões), enquanto o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), gerido pela Sudeco, ficará com 18 milhões de euros (R$ 105 milhões).
O acordo prevê ainda um reforço financeiro focado em inteligência estratégica: 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,8 milhão) serão aplicados em cooperação técnica para aprimorar a implementação das linhas de crédito, a governança dos fundos e a mensuração do impacto dos investimentos. A liberação inicial para essa frente será de R$ 700 mil a partir da próxima semana.