Evento no Recife marca o lançamento da versão sem glúten da Heineken em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A chegada ao mercado pernambucano faz parte da estratégia de expansão nacional do produto, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

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Pernambuco passa a contar oficialmente com a Heineken Ultimate, nova aposta sem glúten da cervejaria. O lançamento no Estado foi marcado por um evento no rooftop do Ruffo, no Recife, reunindo empresários, convidados do setor de gastronomia e entretenimento, além de representantes de bares, restaurantes, hotéis, supermercados e casas de shows.

A chegada ao mercado pernambucano faz parte da estratégia de expansão nacional do produto, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e segue em direção a praças como São Luís, Porto Alegre e Salvador.

Lançada mundialmente no Brasil, a Heineken Ultimate amplia o portfólio da marca focando em um perfil de consumo equilibrado: possui 3,5% de teor alcoólico e 97 calorias — redução de 30% em comparação à versão tradicional —, além de ser livre de glúten.

Com produção assinada pela agência Onzex, a apresentação da novidade ao mercado local combinou gastronomia, networking e música. A atração da noite foi o projeto Piano Rock, conhecido por adaptar clássicos do gênero em grandes festivais.