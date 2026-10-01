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Economia | Notícia

Evento no Recife marca o lançamento da versão sem glúten da Heineken em Pernambuco

A chegada ao mercado pernambucano faz parte da estratégia de expansão nacional do produto, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Por JC Publicado em 01/10/2026 às 13:39
Lançada mundialmente no Brasil, a Heineken Ultimate amplia o portfólio da marca focando em um perfil de consumo equilibrado
Lançada mundialmente no Brasil, a Heineken Ultimate amplia o portfólio da marca focando em um perfil de consumo equilibrado - DIVULGAÇÃO

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Pernambuco passa a contar oficialmente com a Heineken Ultimate, nova aposta sem glúten da cervejaria. O lançamento no Estado foi marcado por um evento no rooftop do Ruffo, no Recife, reunindo empresários, convidados do setor de gastronomia e entretenimento, além de representantes de bares, restaurantes, hotéis, supermercados e casas de shows.

A chegada ao mercado pernambucano faz parte da estratégia de expansão nacional do produto, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e segue em direção a praças como São Luís, Porto Alegre e Salvador.

Lançada mundialmente no Brasil, a Heineken Ultimate amplia o portfólio da marca focando em um perfil de consumo equilibrado: possui 3,5% de teor alcoólico e 97 calorias — redução de 30% em comparação à versão tradicional —, além de ser livre de glúten.

Com produção assinada pela agência Onzex, a apresentação da novidade ao mercado local combinou gastronomia, networking e música. A atração da noite foi o projeto Piano Rock, conhecido por adaptar clássicos do gênero em grandes festivais. 

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