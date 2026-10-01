Brechó da Humana Brasil abre no Recife com mais de 7 mil peças a partir de R$ 4

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Com a unidade pernambucana, a capital pernambucana torna-se a segunda cidade brasileira a receber o modelo de brechó sustentável da marca

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O Recife passa a integrar a rede internacional de lojas de segunda mão da Humana, organização social que atua com coleta, triagem e comercialização de têxteis em diversos países. A Loja Humana Recife abre suas portas ao público nesta quinta-feira (1º), na Rua do Hospício, 179, no bairro da Boa Vista, trazendo uma proposta que conecta moda acessível, economia circular e desenvolvimento social.

Com a unidade pernambucana, a capital pernambucana torna-se a segunda cidade brasileira a receber o modelo de brechó sustentável da marca, após a estreia em Salvador. Globalmente, a rede Humana People to People está presente em 49 países espalhados por cinco continentes.

Em Pernambuco, a operação nasce integrada ao Repense Reuse, projeto da Humana Brasil responsável pelo recolhimento de têxteis pós-consumo. As peças chegam por meio de coletores instalados na Região Metropolitana e no interior do estado e seguem para o Centro de Triagem da Imbiribeira, onde passam por rigorosa seleção e preparação antes de abastecerem as araras. A chegada da operação gera 16 empregos diretos na loja que, somados aos dez profissionais do centro de triagem, totalizam 26 postos de trabalho formais com carteira assinada no estado.

“A chegada das Lojas Humana ao Recife representa muito mais do que a abertura de novos pontos de venda. Estamos falando de geração de empregos formais, fortalecimento da economia circular e ampliação do acesso da população a uma moda sustentável e acessível”, afirma Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse.

Para Ivanir, a abertura na capital pernambucana consolida a estrutura construída pela organização na região. “A gente está trazendo para o Recife uma experiência que conecta aquilo que acontece no ponto de coleta com aquilo que o consumidor encontra dentro da loja. Existe toda uma cadeia por trás de cada peça, desde a coleta e a triagem até a preparação e a venda”, explica.

SETE MIL PEÇAS

Construída em uma área de 250 metros quadrados, a loja abriga mais de 60 araras e traz um acervo inicial superior a 7 mil peças. A estrutura expõe simultaneamente mais de 6.500 roupas, cerca de 250 pares de calçados, além de mais de 600 acessórios, bolsas e brinquedos. O espaço é climatizado e foi projetado para oferecer uma experiência de compra organizada e confortável, contando com áreas feminina, masculina, infantil, enxoval, esporte e plus size, além de provadores com cortinas confeccionadas a partir do reaproveitamento de jeans.

A dinâmica comercial da loja funciona em ciclos de três semanas. Para a maior parte do acervo de roupas, o ciclo é iniciado com preços de até R$ 35. A partir da primeira semana, os valores passam por remarcações e reduções diárias graduais, podendo chegar a pechinchas de até R$ 4 nos últimos dias do ciclo. Bolsas, calçados e itens selecionados contam com uma precificação específica.

“Quando uma pessoa coloca uma roupa em um dos nossos pontos de coleta, começa ali uma nova etapa para aquela peça. Ela passa por triagem, é preparada e pode voltar para o mercado. É essa lógica que está no centro da economia circular: prolongar a vida útil do que já existe e evitar que materiais ainda aproveitáveis sejam simplesmente descartados”, afirma Ivanir. “Temos uma dinâmica de preços que permite ao cliente escolher entre encontrar uma variedade maior no começo do ciclo ou acompanhar a redução dos valores ao longo das semanas. Isso também ajuda a manter as peças em circulação e fazer com que diferentes públicos tenham acesso à loja”, explica.

Além da vertente ambiental e econômica, o modelo destina os recursos obtidos com as vendas para o financiamento de projetos sociais apoiados pela Humana Brasil. A rede internacional relata que, em 2025, coletou 140 mil toneladas de roupas e gerou 23,1% do financiamento de suas iniciativas globais por meio do comércio de segunda mão. Em Pernambuco, o Centro de Triagem também abastece empreendedores locais com a venda em atacado para pequenos brechós e bazares.