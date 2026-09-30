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Economia | Notícia

Brasil e EUA terão grupo de trabalho para discutir acordo comercial

Reunião entre representantes dos dois países definiu a criação de grupo para tratar de tarifas e outros temas ligados ao comércio bilateral

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/09/2026 às 22:15 | Atualizado em 30/09/2026 às 22:25
Trump e Lula
Trump e Lula - Ricardo Stuckert/Presidência da República

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 O governo americano se comprometeu a enviar, nas próximas semanas, documento com uma proposta para dirimir as diferenças em questões tarifárias e não tarifárias entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, a delegação brasileira e o representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), embaixador Jamieson Greer, concordaram em criar um grupo de trabalho para discutir temas relacionados a um possível acordo entre os dois países, segundo comunicado conjunto divulgado pelos ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

As decisões foram tomadas durante reunião presencial de 40 minutos entre Greer e os ministros brasileiros Mauro Vieira (MRE) e Márcio Elias Rosa (Mdic), às margens da reunião de ministros de Comércio do G-20 (grupo que reúne as maiores economias do mundo), que começou ontem em Milwaukee (EUA).

O Brasil questiona a base legal para decisão do governo Donald Trump que, em julho passado, impôs tarifaço de até 37,5% sobre a importação de uma série de produtos brasileiros. O País levou a discussão à Organização Mundial do Comércio (OMC).

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No comunicado, os ministros brasileiros relatam que, na reunião com o representante comercial dos EUA, foi reafirmada a disposição do Brasil de "avançar, por meio do diálogo e da negociação, na construção de soluções para os temas que afetam o comércio bilateral". A diretriz da delegação brasileira é a "defesa dos interesses brasileiros e a ampliação das oportunidades para empresas e setores produtivos dos dois países".

Ainda segundo os ministros que participaram da reunião, os dois países reconheceram a importância de avançar na superação dos obstáculos existentes e "manifestaram disposição de trabalhar de forma célere na busca de um entendimento mutuamente satisfatório".

Em entrevista à Fox Business, Greer disse que dez novos acordos comerciais com países parceiros estariam a caminho e que o programa tarifário do governo Trump está funcionando. Ele não deu detalhes sobre esses acordos. "Diminuímos nosso déficit comercial no último ano e empresas estão, de fato, vindo para os EUA para não enfrentar as taxas", afirmou o embaixador americano

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