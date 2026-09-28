Grupo Petrópolis reformula Petra e foca na diversificação de 'baixa caloria'

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A reformulação da marca é acompanhada pela introdução da Petra Ultra, uma extensão de linha voltada a um perfil de consumo focado em equilíbrio.

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A busca por marcas que valorizem a produção nacional tem levado a indústria de bebidas a recalibrar suas estratégias de mercado. De olho nesse movimento, o Grupo Petrópolis promoveu uma reformulação no posicionamento da cerveja Petra, que ganha uma nova identidade visual desenvolvida pela agência anacouto sob o conceito de valorizar o padrão produtivo brasileiro.

A mudança busca conectar a estética do produto à sua origem geográfica e ao uso de insumos locais, como a água da região serrana e o malte próprio.

A reestruturação reflete uma transformação no comportamento do consumidor, que passa a enxergar sofisticação em produtos de fabricação nacional, sem a dependência de narrativas baseadas puramente em insumos ou tradições estrangeiras, diz a empresa.

“Acreditamos que ser premium não é uma questão de origem, mas de qualidade, experiência e capacidade de criar desejo. O Brasil tem excelência, criatividade e sofisticação para construir marcas relevantes e desejadas, e Petra quer ocupar esse espaço. Mais do que renovar sua identidade visual, estamos apresentando uma evolução da marca, que valoriza sua origem brasileira e, ao mesmo tempo, olha para o futuro, acompanhando a transformação dos consumidores e da categoria”, afirma João Netto, CMO do Grupo Petrópolis.

Segmento de baixa caloria

A reformulação da marca é acompanhada pela introdução da Petra Ultra, uma extensão de linha voltada a um perfil de consumo focado em equilíbrio. Trata-se de uma cerveja puro malte sem glúten, desenvolvida para entregar menor aporte calórico mantendo as características organolépticas do estilo.

A bebida possui 4% de teor alcoólico e é comercializada em latas de 269 ml (67 calorias) e garrafas long neck de 275 ml (69 calorias), apresentando amargor suave e corpo leve.

A novidade visa cobrir uma lacuna no portfólio para atender a demandas por alternativas mais leves. "Petra Ultra representa, na prática, essa nova etapa da marca. O consumidor está mudando, buscando novas possibilidades de consumo e, ao mesmo tempo, mantendo expectativas cada vez maiores em relação a sabor e qualidade. Nosso papel é entender essas transformações e traduzir isso em produtos que entreguem novas experiências, combinando sabor e qualidade com atributos que atendem às novas demandas do consumidor, como a busca por opções de baixa caloria. Ultra nasce desse equilíbrio e materializa o novo momento da marca", finaliza João Netto.