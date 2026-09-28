Conta de luz fica sem cobrança extra em outubro com a volta da bandeira verde

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Aneel encerra 5 meses de bandeira amarela, que acrescentava R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, e Neoenergia Pernambuco reforça dicas de economia

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A conta de luz de outubro chega sem cobrança adicional para os consumidores de todo o Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que a bandeira tarifária do mês será verde, decisão anunciada na última sexta-feira (25). A mudança encerra 5 meses seguidos de bandeira amarela e vale para todas as distribuidoras do País, entre elas a Neoenergia Pernambuco, que atende os consumidores do estado.

Desde maio, a bandeira amarela acrescentava R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Na prática, uma residência com consumo mensal de 150 kWh pagava R$ 2,82 a mais por mês, e uma de 300 kWh, R$ 5,64. Com a bandeira verde, esse adicional deixa de ser cobrado nas faturas de residências, comércios, pequenos negócios e indústrias. Vale lembrar que a tarifa de energia e os tributos continuam sendo cobrados normalmente. O que sai da conta é apenas o acréscimo da bandeira.

Segundo a Aneel, a mudança foi possível graças à melhora nas condições de geração de energia no País. O aumento das chuvas no Sul e no Sudeste ajudou a recuperar e estabilizar os reservatórios das hidrelétricas, o que reduziu a necessidade de acionar fontes mais caras, como as usinas termelétricas.

Como economizar

Mesmo sem a cobrança extra, a distribuidora alerta que os hábitos de consumo continuam sendo o fator que mais pesa no valor da conta. Por isso, a volta da bandeira verde é uma boa oportunidade para rever o uso de energia dentro de casa e nos negócios.

"É uma notícia positiva para os consumidores, porque elimina o custo adicional aplicado nos últimos meses. A bandeira verde, porém, não substitui a adoção de hábitos eficientes. O uso consciente da energia continua sendo a melhor forma de economizar e contribuir para a sustentabilidade do sistema elétrico", destaca o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Gabriel Lopes.

Entre as orientações da Neoenergia estão aproveitar a iluminação natural durante o dia, usar de forma racional os equipamentos de refrigeração, como ar-condicionado e geladeira, e trocar lâmpadas antigas por modelos de LED. A distribuidora também recomenda não deixar aparelhos eletrônicos ligados sem necessidade.

Cores tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como um sinal das condições de geração de energia no País. A cor é definida todo mês pela Aneel e reflete os custos de produção no Sistema Interligado Nacional (SIN). Quanto maior a necessidade de acionar termelétricas, mais cara fica a energia e maior a chance de cobrança adicional na conta de luz.

Na bandeira verde, não há acréscimo. Na amarela, o adicional é de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Na vermelha patamar 1, sobe para R$ 4,46, e na vermelha patamar 2, chega a R$ 7,87 a cada 100 kWh. Para uma casa que consome 200 kWh por mês, isso significa pagar R$ 3,76 a mais na amarela, R$ 8,92 na vermelha 1 e R$ 15,74 na vermelha 2.

Como a definição é mensal, a bandeira de outubro não garante a mesma condição para os meses seguintes. Acompanhar o anúncio da Aneel, feito no fim de cada mês, ajuda o consumidor a se programar e a ajustar o consumo quando a cor muda.