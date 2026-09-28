Confiança e diversidade: os pilares do GPTW para a inovação nas empresas de Pernambuco

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A metodologia do GPTW consolidou-se como um catalisador de inovação, retenção de talentos e sustentabilidade empresarial na região

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Há 16 anos, o Great Place to Work (GPTW) desembarca em Pernambuco com uma missão transformadora: provar que cuidar das pessoas é o melhor modelo de negócios. De lá para cá, o mercado corporativo local passou por profundas mudanças tecnológicas, geracionais e sociais, e a metodologia do GPTW consolidou-se como um catalisador de inovação, retenção de talentos e sustentabilidade empresarial na região.

Ao celebrar mais de uma década e meia de atuação no Estado, a instituição reafirma que o chamado "Efeito GPTW" vai muito além de um selo ou ranking de reputação — trata-se de um modelo de gestão pautado na confiança, na diversidade e no fortalecimento das lideranças, como revela Mariza Quinderé, diretora regional do GPTW Brasil, em entrevista a este Jornal do Commercio.

JC - Ao celebrar 16 anos acompanhando a transição para um ambiente com 4 gerações ativas, como o GPTW tem apoiado as empresas a transformarem essa diversidade etária em potência e convivência harmoniosa?

Nosso entendimento é que devemos transformar esse desafio da convivência entre pessoas com experiências de vida tão diferentes em uma grande oportunidade de crescimento para todos. Sem dúvida, um ambiente plural é favorável à inovação e trocas valiosas. Para isso, é fundamental que as empresas promovam uma cultura em que todos se sintam acolhidos e protagonistas, independentemente de sua geração.

JC - Os dados apontam que empresas premiadas inovam muito mais rápido. De que forma o diagnóstico e as metodologias do GPTW ajudam as organizações a criarem a segurança psicológica necessária para destravar essa inovação?

A segurança psicológica existe em ambientes de confiança, e há mais de 30 anos é essa a premissa da nossa metodologia. Quando as pessoas confiam nos seus líderes, sentem-se seguras e, consequentemente, conseguem maximizar seu pleno potencial, ou seja, conseguem “fazer as coisas de uma forma nova e melhor”, o que leva à inovação e ao crescimento das empresas. Este ano houve um crescimento de 16 pontos percentuais na proporção de empresas premiadas no nível acelerado de inovação em relação a 2025.

JC - Pernambuco tem se destacado com índices de liderança feminina acima da média nacional. Qual tem sido o papel do GPTW em orientar e inspirar as marcas a abrirem cada vez mais caminhos para as mulheres no topo?

Na verdade, acreditamos no potencial de qualquer pessoa para ocupar a posição que faça sentido para elas dentro das organizações. Há vários anos lançamos o ranking diversidade como uma forma de inspirar o mercado de que é possível ser um excelente lugar para mulheres, 50+, LGBTQIA+, étnico-racial, PCD, enfim, para todos. Em nosso diagnóstico, é possível identificar as percepções entre diferentes grupos e mapear os gaps existentes para que as empresas possam ajustar e buscar melhorias onde se faz necessário.

JC - Como as dimensões do Trust Index garantem que as empresas consigam mensurar com precisão a confiança dos colaboradores em um cenário corporativo dinâmico e em constante transformação?

As dimensões ou áreas de foco são o retrato da organização no momento da pesquisa e conseguem identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Como existe um dinamismo constante, é importante que sejam feitas pesquisas anuais, em seguida elaborados planos de ação para implementar o que deve ser feito para garantir a evolução dos ambientes organizacionais. Nossa plataforma permite inclusive que sejam feitas pesquisas pulse para aferir se as ações implementadas estão sendo percebidas.

JC - Com destaque histórico para a liderança de setores como Produção e Manufatura no ranking local, como o GPTW tem auxiliado segmentos industriais e operacionais a construírem ambientes de trabalho mais humanos e integradores?

A humanização dos ambientes de trabalho passa pela liderança, sua atuação junto às suas equipes vai garantir relações de confiança e maior engajamento, inovação e produtividade.

JC - Sendo a liderança a grande ponte para a cultura, como o GPTW contribui na capacitação e no direcionamento dos gestores para que se tornem líderes inspiradores no dia a dia?

Atuamos fortemente, por meio das pesquisas, os líderes podem acessar os resultados das suas áreas e direcionar suas estratégias. Além disso, capacitamos as lideranças com ferramentas que contribuem para torná-los melhores gestores.

JC - Com forte presença de PMEs no ranking pernambucano, quais ferramentas o GPTW oferece para que empresas em crescimento consigam estruturar boas práticas sem a necessidade de grandes orçamentos?

Nosso foco é na mudança de comportamento das pessoas; para isso não é necessário orçamento, como já falamos acima. Tudo começa com a liderança que vai, assim como um maestro, conduzir suas equipes a performarem melhor, sendo escutadas, desenvolvidas, cuidadas e valorizadas. Tudo isso com espírito de time, o que vai trazer melhores resultados para as empresas, quer elas sejam pequenas, médias ou grandes.

JC - Como o chamado "Efeito GPTW" tem ajudado a projetar as empresas de Pernambuco como polos de atração e retenção dos melhores talentos do país?

O Efeito GPTW acontece quando líderes constroem confiança, o que molda a experiência dos colaboradores, ou seja, a experiência molda a cultura, e a cultura impulsiona a performance. Empresas que cultivam grandes culturas se sobressaem no mercado e na concorrência em quase todas as métricas de negócio, não importa o tamanho, o setor ou a região. Uma vez atingida essa excelência na gestão, as pessoas se sentem motivadas a vir para as empresas aqui em Pernambuco.

JC - A partir desse marco de 16 anos de história no estado, como o GPTW projeta sua atuação para continuar sendo o grande indutor de ambientes de trabalho mais prósperos e humanos em Pernambuco?

As empresas de Pernambuco têm demonstrado maturidade e preocupação com as pessoas, e acreditamos que existe potencial, numa sinalização de que existe dedicação das lideranças e RHs em evoluírem cada vez mais.