Movimentação de turistas estrangeiros no Nordeste cresce 36% até julho, diz Banco do Nordeste
Pernambuco recebeu 77% a mais de turistas internacionais. Também registrou investimentos de R$ 32,4 milhões no setor turístico com recursos do BNB
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O Nordeste recebeu, entre janeiro e julho deste ano, mais de 350 mil passageiros nos principais pontos de entrada na Região, registrando crescimento de 38% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são da agência de promoção turística Embratur e foram analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB). O movimento na região é oposto ao registrado na média nacional, que apresentou queda de 1,3% no mesmo período.
Entre turistas e pessoas viajando a trabalho, convenções ou outro motivo, o Nordeste recebeu, entre janeiro e julho, mais de 588 mil passageiros de voos internacionais, alcançando crescimento de 26,6% em relação ao mesmo período de 2025. Entre embarques e desembarques, foram cerca de 1,2 milhão de pessoas circulando. As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e consideram aeroportos dos estados nordestinos, exceto Sergipe e Piauí.
Para a pesquisadora do Etene, Laura Lúcia Ramos Freire, os números apontam para um cenário positivo para a economia na região. “O turismo no Nordeste continua apresentando resultados positivos, com aumento expressivo de visitantes internacionais. Esses resultados refletem os esforços do setor em investimentos em infraestrutura e promoção turísticas e na conectividade aérea”, explica.
A contratação de crédito para atividades turísticas no BNB também apresentou destaque e superou R$ 1,1 bilhão em todo o Nordeste. Os números não incluem os R$ 45,5 milhões em operações no Espírito Santo e em Minas Gerais, estados fora da Região e que também são atendidos pelo BNB.
Pernambuco
As operações de crédito para turismo no Pernambuco resultaram na assinatura de 116 contratos no período de janeiro a julho deste ano. Ao todo, foram financiados cerca de R$ 32,4 milhões. O estado é um dos que apresentaram alta na chegada de turistas estrangeiros. Nos sete primeiros meses de 2026, foram 93 mil viajantes que desembarcaram na Terra do Frevo. Alta de 77% em relação ao mesmo período de 2025.
As operações foram realizadas pelo BNB com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em projetos de empresas privadas que tenham como objetivo econômico principal a atividade turística. Entre elas, estão meios de hospedagem, arenas multiuso para eventos, serviços de alimentação, agências de viagens e turismo e operadoras turísticas, transportadoras turísticas, organizadoras de feiras e congressos, parques temáticos e locadoras de veículos.
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