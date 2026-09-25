Endividamento vira risco ainda maior para empresas sem controle financeiro

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Entre as principais falhas cometidas na fase de expansão estão a confusão entre faturamento e lucro e o aumento da estrutura sem cálculo de margem

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A inadimplência de empresas no Brasil atingiu o recorde de 9,2 milhões de devedores e R$ 238,6 bilhões em dívidas em julho de 2026, segundo a Serasa Experian. O pico histórico expõe o risco de crescer sem caixa e reforça o alerta de especialistas de que faturar mais não basta para garantir a sobrevivência de um negócio: a expansão sustentável exige margem, controle financeiro e governança.

O alerta ganha tração diante do ritmo acelerado de criação de companhias no país. Dados do Sebrae indicam que 5,1 milhões de empreendimentos foram abertos no Brasil em 2025. No entanto, na avaliação do empresário e investidor Macário Moraes, o aumento das vendas frequentemente mascara uma operação fragilizada pela alta dos custos, pela perda de processos e pela centralização decisória.

“Quando lucro e governança não acompanham o avanço da empresa, ela passa a operar com mais pressão e menos previsibilidade. O dono trabalha mais, a equipe se perde mais, as decisões ficam mais urgentes e o negócio segue sem saber exatamente se está criando valor ou apenas aumentando a complexidade”, explica Moraes.

Entre as principais falhas cometidas na fase de expansão estão a confusão entre faturamento e lucro, o aumento da estrutura sem cálculo de margem, o lançamento de produtos sem validação de demanda e o endividamento sem planejamento. “Uma operação saudável precisa de três coisas: lucro, governança e capacidade de execução. Sem isso, o aumento das vendas pode parecer uma conquista no começo, mas virar um problema financeiro logo depois”, aponta o especialista.

Macário Moraes é empresário, investidor e acelerador de empresas - DIVULGAÇÃO

Para mitigar os riscos de liquidez, a orientação é pautar a gestão por indicadores e abandonar expansões movidas apenas por visibilidade de mercado. “A primeira estratégia é conhecer os números. Muitos empresários sabem quanto vendem, mas não sabem com clareza quanto sobra. A segunda é separar crescimento de vaidade. Abrir uma unidade, contratar mais gente ou lançar um produto novo só faz sentido quando existe margem, demanda validada, equipe e capacidade de execução”, afirma.

Outro pilar para a sustentabilidade da empresa é a descentralização operacional, liberando a liderança para atuar na estratégia e no direcionamento de capital. “O trabalho do empresário é dar trabalho aos outros e fazer a empresa crescer. Funcionário faz a empresa funcionar, por isso o nome é funcionário. O empresário precisa criar uma rotina inteligente para olhar caixa, margem, equipe, clientes, oportunidades e riscos”, diz.

Moraes defende ainda que práticas de governança, responsabilidades claras e métricas de desempenho não devem ser exclusivas de grandes companhias, mas aplicadas a negócios de todos os portes. “Empresa boa não é apenas a que vende muito. É a que sabe por que vende, quanto ganha, como entrega, quem executa e como pode crescer sem destruir a saúde financeira e a energia de quem lidera”, reforça.