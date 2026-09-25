Durigan defende política fiscal do governo Lula em artigo na 'The Economist'

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Durigan criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando a alta do endividamento das famílias, o crescimento da fome, entre outros

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou a "política fiscal correta para o Brasil" e está focado na consolidação das contas públicas, em artigo de opinião assinado na revista The Economist. O titular da Fazenda abriu o texto declarando que, em janeiro de 2023, quando Lula retornou ao poder, "o Brasil estava no abismo" e com "a democracia em risco".

Durigan criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando a alta do endividamento das famílias, o crescimento da fome, o desemprego médio de 12% e o manejo da pandemia de covid-19.

O ministro também afirmou que o País tem combinado níveis historicamente baixos de inflação e desemprego e citou a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) e ganhos reais no salário mínimo e na renda média da população. Em relação à gestão das contas públicas, Durigan argumentou que os avanços sociais ocorreram em paralelo ao ajuste fiscal, destacando que o déficit primário caiu de pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 para uma projeção de 0,6% do PIB em 2026.

O titular da Fazenda ressaltou ainda a aprovação do novo arcabouço fiscal em 2023, que manteve os gastos primários em cerca de 19% do PIB e abriu caminho para superávits futuros na proposta orçamentária de 2027, o que ajudou a "reduzir a pressão sobre a curva de juros dos títulos brasileiros". O ministro disse que a postura fiscal teve impacto neutro na dívida pública desde 2024, o que garantiu elevações de nota de crédito pelas agências de risco e queda relevante no risco de calote do País.

Além disso, Durigan destacou a articulação com o Congresso Nacional para a aprovação de mais de 80 medidas econômicas e o bloqueio de projetos que aumentariam despesas. Por fim, o ministro mencionou propostas para incentivar a presença de mulheres no mercado de trabalho, a capacitação profissional voltada para inteligência artificial e a consolidação de leis relativas a data centers, minerais críticos e transição energética, concluindo que o trabalho pela prosperidade do país vem sendo realizado desde 2023.