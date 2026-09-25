Crédito, gestão e IA: como ferramentas tecnológicas podem transformar restaurantes em Pernambuco
Bercy e Visca Burguer foram premiados no iFood Move e contaram como crédito, delivery e ferramentas digitais ajudaram na expansão dos negócios.
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São Paulo — Restaurantes em Pernambuco vêm utilizando soluções digitais e de crédito para impulsionar suas operações, enquanto acompanham o anúncio de novas ferramentas de inteligência artificial. Durante o evento iFood Move, realizado nos dias 16 e 17 de setembro em São Paulo (SP), os estabelecimentos recifenses Bercy e Visca Burguer foram premiados como destaques regionais do Nordeste nas categorias Revelação e Lanches, respectivamente.
As duas marcas pernambucanas exemplificam como a parceria com a plataforma de tecnologia tem servido como motor de expansão nos últimos anos. O apoio vai desde o aumento nas vendas do delivery até o suporte para a consolidação de lojas físicas e expansão geográfica.
Em entrevista ao Jornal do Commercio, o diretor do Bercy, Leonardo Pontual, destacou que a parceria com o aplicativo permitiu escalar o negócio de forma sustentável ao longo do tempo.
"O iFood permite a gente ampliar, escalar a nossa operação de forma muito positiva. A gente tem um crescimento constante aí nos últimos cinco, seis anos de mais de 15% em termos de volume, de movimentação e o delivery é uma grande parte disso", explicou o empresário.
Também em entrevista à reportagem, Adolfo Leite, proprietário do Visca Burguer, enfatiza o divisor de águas que a utilização das ferramentas representou para a marca sediada em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
"A gente já trabalha com o iFood há três anos, desde que iniciou nossa operação. Desde que a gente começou a usar de verdade o iFood e aprendeu a usar todas as ferramentas, nossa operação deu uma decolada bastante", afirmou.
iFood Pago: crédito para expansão e abertura de loja física
A fintech iFood Pago concede financiamentos com base no histórico de vendas e dados operacionais reais dos estabelecimentos. No Recife, a hamburgueria Visca Burguer utilizou o recurso financeiro para estruturar sua primeira unidade presencial, migrando do modelo focado apenas em entregas.
"A gente já fez o uso do iFood Pago, que é a linha de crédito, até pra gente abrir a nossa loja presencial, que a gente não tinha, era só delivery. Com a ajuda do crédito do iFood, a gente conseguiu também abrir nossa loja presencial", relatou Adolfo Leite. A evolução na estrutura culminou no prêmio de "Super Restaurante" do Nordeste na categoria Lanches.
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Por outro lado, a rede de restaurantes Bercy, premiada na categoria Revelação, adota uma gestão financeira conservadora e optou por não utilizar linhas de financiamento em suas cinco unidades (quatro no Recife e uma em João Pessoa, na Paraíba). Ainda assim, Leonardo Pontual afirmou que o modelo de crédito estava disponível caso o estabelecimento precise.
Para Bruno Henriques, CEO do iFood Pago, a fintech consegue se diferenciar de bancos tradicionais por conseguir entender como funciona a operação de cada restaurante que necessita do crédito que é oferecido.
"Se você conhece o restaurante a fundo e consegue saber que os clientes daquele restaurante vão e voltam - e eles avaliam bem -, por que que aquele restaurante fecharia as portas nos próximos nos meses? Então o iFood Pago, toda a modelagem de crédito dele é feita em cima da operação real do que tá acontecendo com o restaurante. E, obviamente, a gente consegue ter uma previsibilidade se esse restaurante vai crescer ou não", explicou.
Em âmbito nacional, o iFood Pago já concedeu R$ 4,6 bilhões em crédito, com carteira de R$ 2 bilhões e R$ 9,2 bilhões em recursos pré-aprovados. Segundo levantamento da plataforma, mais de 50% dos estabelecimentos atendidos não tinham acesso prévio a financiamentos no sistema bancário tradicional.
"A fintech iFood Pago surge como um motor de crescimento, mesmo. 'A gente precisa financiar esse restaurante', 'a gente precisa ajudar esse dono de restaurante a dar o próximo passo dele'. Esse passo tem que ser com crédito, tem que ser com investimento. É como funciona em qualquer grande negócio", completou Bruno Henriques.
iFood para Comer Fora: atração de clientes e integração com o salão
A solução iFood para Comer Fora é uma das ferramentas que surgiu como novidade na plataforma em 2026. Ela foi desenvolvida para conectar os hábitos dos consumidores no aplicativo à experiência presencial nos salões. A ferramenta permite identificar preferências, emitir cupons e atrair clientes do delivery para frequentar o espaço físico das lojas.
No caso do Bercy e do Visca, a funcionalidade do Comer Fora ainda não está disponível em Pernambuco, mas deve se expandir para a região em breve.
"É uma ferramenta que promete atrair novos clientes que não estão acostumados a ir na loja. A informação que foi nos passada é que vai chegar com brevidade", disse Leonardo, ressaltando o interesse no uso de ferramentas digitais para fidelização presencial.
"É interessante porque permite tipo um CRM (do inglês Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente), que você identifique aquele cliente que faz tempo que não vai [ao restaurante]. Aí você dá uma uma chamada, você faz um convite, você oferece um cupom e isso atrai clientes que estavam ali esquecidos ou estavam distantes", completou Leonardo.
Também visando fortalecer o movimento na loja física, o Visca Burguer pretende aderir ao recurso para movimentar o atendimento nas mesas. "Já fizemos o cadastro e vamos colocar em prática. É uma forma de não só atingir o delivery, mas também trazer o nosso cliente do delivery para comer na nossa loja", explicou Adolfo.
Toqan: inteligência artificial conversacional apresentada ao setor
Apesar de a inteligência artificial já ser uma realidade em franca evolução no mercado, o Toqan ainda não foi implementado no cotidiano dos restaurantes. Apresentada oficialmente durante o evento iFood Move, a ferramenta desenvolvida em parceria com a Prosus é uma plataforma conversacional projetada para auxiliar a gestão no futuro, permitindo dúvidas e comandos em linguagem natural via WhatsApp ou navegador.
A tecnologia foi apresentada aos empresários pernambucanos durante o encontro na capital paulista. "Fomos apresentados aqui no Move e ficamos bem entusiasmados. O Toqan promete ser uma ferramenta muito útil pra gente. Já baixei o link e, quando chegar no Recife, vou começar a entender melhor o que a plataforma pode nos oferecer", ressaltou Leonardo, do Bercy.
O CEO do iFood, Diego Barreto, explicou que o objetivo do assistente é simplificar o diagnóstico da operação. "Ela é basicamente uma plataforma conversacional que te permite dizer: 'Cresci ontem, quanto, por quê, onde? O que eu fiz de diferente?'. Isso fica conversacional e te permite uma capacidade de gestão muito maior", apontou o executivo.
A liberação gradual do Toqan começou por 20 mil estabelecimentos, com meta de atingir 200 mil parceiros em seis meses. Segundo a consultoria Galunion, a adoção de IA em restaurantes independentes subiu de 7% em 2023 para 18% em 2025, com 70% de aprovação entre os donos que utilizam a tecnologia, segundo dados da Abrasel.
*O jornalista foi convidado para participar presencialmente do iFood Move, em São Paulo