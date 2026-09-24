Produtores rurais de Pernambuco têm até 12 de novembro para renegociar dívidas no Banco do Brasil

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Banco do Brasil reforça equipes nas agências para atender quem teve perdas em 2 ou mais safras entre 2019 e 2025, com juros de 5% a 12% ao ano

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Cerca de 5 mil operações de crédito rural de produtores e cooperativas de Pernambuco já estão em processo de renegociação no Banco do Brasil. O banco intensificou o atendimento no estado para dar conta da procura pelas condições da Medida Provisória nº 1.376/2026, que oferece juros reduzidos, carência e prazos mais longos para quem acumulou perdas nas últimas safras. O prazo para fechar a operação é curto. A contratação precisa ser concluída até 12 de novembro de 2026.



Na prática, a MP não perdoa dívidas. O mecanismo permite contratar um novo crédito em condições específicas e usar o dinheiro para quitar ou abater as obrigações que se enquadram nas regras. A nova operação tem até 2 anos de carência, taxas de 5% a 12% ao ano, conforme a regulamentação da linha, e prazo de pagamento que pode chegar a 10 anos.



"O Banco do Brasil está mobilizado para apoiar os produtores pernambucanos que buscam alternativas para reorganizar sua situação financeira e seguir produzindo com mais segurança. Nossas equipes estão preparadas para oferecer orientação especializada e identificar, junto a cada cliente, a solução mais adequada às características do seu negócio. Como os recursos disponíveis são limitados, é importante procurar uma agência o quanto antes para verificar as condições de enquadramento e iniciar o processo de renegociação", afirma o superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, Thiago Bandeira de Souza Teotonio.

Quem pode

A renegociação vale para quem teve perdas provocadas por eventos climáticos ou por problemas de mercado, como queda de preços, em 2 ou mais safras entre 2019 e 2025. A regra geral exige perda mínima de 30% da renda nesse intervalo. Há ainda uma condição excepcional, para quem perdeu 40% em 3 ou mais safras exclusivamente por causa do clima.

Nem toda dívida entra na conta. Débitos com revendas, tradings e agroindústrias, além dos que já foram encaminhados à Dívida Ativa da União, ficam de fora. Também é importante saber que a medida não suspende automaticamente cobranças, protestos ou processos judiciais em andamento.



Como acessar

O primeiro passo é procurar qualquer agência do Banco do Brasil para verificar se o caso se enquadra no programa. A contratação depende de análise do banco e da apresentação de laudo técnico que comprove as perdas na produção ou a redução da renda bruta agropecuária esperada. O BB avalia ainda a realidade de produção, o caixa e as garantias de cada produtor.

Para agilizar o processo, o banco montou uma esteira dedicada aos clientes potencialmente elegíveis, com equipes reforçadas nas agências e suporte especializado para a adesão. Mais informações estão disponíveis na página do agronegócio do banco, em bb.com.br/agro.

Como o prazo é apertado, vale se antecipar. Especialistas lembram que a produção dos laudos, a reunião dos documentos, a análise pelos fundos garantidores e a tramitação interna nos bancos levam tempo. Antes de assinar, a recomendação é projetar receitas, custos e parcelas já existentes para medir o peso das novas prestações no caixa da propriedade, já que o alongamento resolve o aperto imediato, mas cria um novo compromisso para as próximas safras.

Alcance nacional

Em todo o país, a carteira agro do Banco do Brasil soma cerca de 113 mil clientes com operações potencialmente elegíveis às condições da MP, num volume de até R$ 100 bilhões. As operações pernambucanas já na esteira equivalem a cerca de 4,4% desse universo. Do total nacional, aproximadamente 36% são operações inadimplentes. O restante corresponde a contratos em dia que já haviam sido prorrogados ou renegociados, o que mostra que o endividamento no campo atinge também quem vem conseguindo pagar.

O ritmo de adesão ainda deve acelerar. As renegociações feitas pelo sistema financeiro somam R$ 3,6 bilhões contratados no país, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que atribui o início mais lento ao tempo que os bancos levaram para adaptar seus sistemas às regras da MP. Por ser medida provisória, o texto precisa ser convertido em lei pelo Congresso Nacional para não perder a validade.