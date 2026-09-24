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Economia | Notícia

Produtores rurais de Pernambuco têm até 12 de novembro para renegociar dívidas no Banco do Brasil

Banco do Brasil reforça equipes nas agências para atender quem teve perdas em 2 ou mais safras entre 2019 e 2025, com juros de 5% a 12% ao ano

Por JC Publicado em 24/09/2026 às 14:59
Contratação depende de laudo técnico que comprove perdas na produção ou queda da renda bruta agropecuária esperada
Contratação depende de laudo técnico que comprove perdas na produção ou queda da renda bruta agropecuária esperada - JANAINA PEPEU/SECOM

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Cerca de 5 mil operações de crédito rural de produtores e cooperativas de Pernambuco já estão em processo de renegociação no Banco do Brasil. O banco intensificou o atendimento no estado para dar conta da procura pelas condições da Medida Provisória nº 1.376/2026, que oferece juros reduzidos, carência e prazos mais longos para quem acumulou perdas nas últimas safras. O prazo para fechar a operação é curto. A contratação precisa ser concluída até 12 de novembro de 2026. 

Na prática, a MP não perdoa dívidas. O mecanismo permite contratar um novo crédito em condições específicas e usar o dinheiro para quitar ou abater as obrigações que se enquadram nas regras. A nova operação tem até 2 anos de carência, taxas de 5% a 12% ao ano, conforme a regulamentação da linha, e prazo de pagamento que pode chegar a 10 anos. 

"O Banco do Brasil está mobilizado para apoiar os produtores pernambucanos que buscam alternativas para reorganizar sua situação financeira e seguir produzindo com mais segurança. Nossas equipes estão preparadas para oferecer orientação especializada e identificar, junto a cada cliente, a solução mais adequada às características do seu negócio. Como os recursos disponíveis são limitados, é importante procurar uma agência o quanto antes para verificar as condições de enquadramento e iniciar o processo de renegociação", afirma o superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, Thiago Bandeira de Souza Teotonio.

Quem pode

A renegociação vale para quem teve perdas provocadas por eventos climáticos ou por problemas de mercado, como queda de preços, em 2 ou mais safras entre 2019 e 2025. A regra geral exige perda mínima de 30% da renda nesse intervalo. Há ainda uma condição excepcional, para quem perdeu 40% em 3 ou mais safras exclusivamente por causa do clima.

Nem toda dívida entra na conta. Débitos com revendas, tradings e agroindústrias, além dos que já foram encaminhados à Dívida Ativa da União, ficam de fora. Também é importante saber que a medida não suspende automaticamente cobranças, protestos ou processos judiciais em andamento. 

Como acessar

O primeiro passo é procurar qualquer agência do Banco do Brasil para verificar se o caso se enquadra no programa. A contratação depende de análise do banco e da apresentação de laudo técnico que comprove as perdas na produção ou a redução da renda bruta agropecuária esperada. O BB avalia ainda a realidade de produção, o caixa e as garantias de cada produtor.

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Para agilizar o processo, o banco montou uma esteira dedicada aos clientes potencialmente elegíveis, com equipes reforçadas nas agências e suporte especializado para a adesão. Mais informações estão disponíveis na página do agronegócio do banco, em bb.com.br/agro.

Como o prazo é apertado, vale se antecipar. Especialistas lembram que a produção dos laudos, a reunião dos documentos, a análise pelos fundos garantidores e a tramitação interna nos bancos levam tempo. Antes de assinar, a recomendação é projetar receitas, custos e parcelas já existentes para medir o peso das novas prestações no caixa da propriedade, já que o alongamento resolve o aperto imediato, mas cria um novo compromisso para as próximas safras.

Alcance nacional

Em todo o país, a carteira agro do Banco do Brasil soma cerca de 113 mil clientes com operações potencialmente elegíveis às condições da MP, num volume de até R$ 100 bilhões. As operações pernambucanas já na esteira equivalem a cerca de 4,4% desse universo. Do total nacional, aproximadamente 36% são operações inadimplentes. O restante corresponde a contratos em dia que já haviam sido prorrogados ou renegociados, o que mostra que o endividamento no campo atinge também quem vem conseguindo pagar.

O ritmo de adesão ainda deve acelerar. As renegociações feitas pelo sistema financeiro somam R$ 3,6 bilhões contratados no país, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que atribui o início mais lento ao tempo que os bancos levaram para adaptar seus sistemas às regras da MP. Por ser medida provisória, o texto precisa ser convertido em lei pelo Congresso Nacional para não perder a validade.

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