Neoenergia conclui rede elétrica exclusiva para agricultores de Fernando de Noronha
Estrutura atende irrigação e apicultura da Associação Noronha Terra e é a primeira contrapartida do Noronha Verde destinada à entidade de produtores
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os agricultores da Associação Noronha Terra, em Fernando de Noronha, vão contar com energia dedicada exclusivamente às atividades agrícolas. A Neoenergia concluiu a implantação da infraestrutura elétrica que vai atender a entidade, entrega que faz parte das contrapartidas socioambientais do Projeto Noronha Verde, iniciativa da empresa para transformar a matriz energética da ilha.
A nova rede substitui instalações antigas, que já apresentavam desgaste e comprometiam as operações no local. Além de ampliar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento, a troca traz mais segurança aos produtores rurais. A estrutura foi projetada para atender a irrigação das lavouras, a apicultura e outras atividades desenvolvidas pelos associados.
"A entrega dessa rede elétrica representa a concretização da primeira contrapartida do Projeto Noronha Verde destinada à Associação Noronha Terra. O próximo passo será a energização da rede, após a instalação do padrão de entrada que atende a Associação", destaca o superintendente de Meio Ambiente da Neoenergia, Daniel Daibert.
Próximas entregas
As demais contrapartidas assumidas pela companhia seguem em execução e devem ser entregues à comunidade nos próximos meses. Entre elas estão a recuperação e o desassoreamento do Açude da Ema e a reforma da Casa da Farinha, espaço voltado à comercialização da produção agrícola local.
A lista inclui ainda o cercamento da área usada pela associação para o desenvolvimento de suas atividades produtivas.
Matriz solar
O Noronha Verde prevê a implantação de sistemas de geração solar fotovoltaica e de armazenamento de energia em baterias em Fernando de Noronha. O objetivo é reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ampliar a segurança energética da ilha e acelerar a descarbonização da geração de energia elétrica no arquipélago.
Além dos ganhos ambientais, o projeto reúne um conjunto de ações socioambientais e compensatórias para beneficiar a população local, com investimentos em infraestrutura, apoio à agricultura familiar, recuperação ambiental e reflorestamento com espécies nativas. A iniciativa integra o programa Mais por Noronha e conta com a parceria do Ministério de Minas e Energia e do Governo de Pernambuco.