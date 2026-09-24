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Economia | Notícia

Abertura de MEIs cresce 17% em Pernambuco e estado passa de 400 mil registros ativos

Recife, Jaboatão e Caruaru concentram 43% das novas formalizações, e saldo positivo entre aberturas e fechamentos chega a 37,4 mil em Pernambuco

Por JC Publicado em 24/09/2026 às 14:32 | Atualizado em 24/09/2026 às 14:33
Recife respondeu por cerca de 25% dos novos microempreendedores individuais registrados no estado entre janeiro e julho
Recife respondeu por cerca de 25% dos novos microempreendedores individuais registrados no estado entre janeiro e julho - Divulgação

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Pernambuco registrou a abertura de 78,2 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) entre janeiro e julho de 2026, alta de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Mapa de Empresas, do governo federal, e elevam para 401.471 o número de MEIs ativos no estado.

O ritmo de crescimento está ligado, entre outros fatores, à facilidade de formalização oferecida pelo modelo. Com o MEI, o trabalhador obtém CNPJ, passa a emitir nota fiscal e ganha acesso a serviços financeiros específicos, o que aproxima da economia formal atividades que antes funcionavam por conta própria e sem registro.

"O MEI funciona como uma porta de entrada para a formalização de muitas atividades econômicas. Quando observamos um crescimento dessa magnitude, temos um indicativo de que mais pessoas estão transformando atividades individuais em negócios formalizados. A partir daí, surgem novas necessidades de gestão, organização financeira e planejamento para a continuidade dessas empresas", afirma o assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, Artur da Silva Figueiredo.

Capital lidera

O Recife concentrou a maior parte dos novos registros, com 19.652 MEIs abertos entre janeiro e julho. O número equivale a cerca de 25% das novas formalizações do estado, ou seja, 1 em cada 4 microempreendedores que se registraram em Pernambuco no período está na capital.

Jaboatão dos Guararapes aparece na segunda posição, com 8.667 novos MEIs, seguido por Caruaru, com 5.392. Juntos, os 3 municípios responderam por aproximadamente 43% das formalizações. A presença de Caruaru no pódio, à frente de outras cidades da Região Metropolitana, reforça o peso do Agreste e de sua vocação comercial no empreendedorismo do estado.

Saldo positivo

O número de MEIs fechados também subiu, mas em ritmo menor que o das aberturas. Entre janeiro e julho de 2026, foram extintos 40.749 registros em Pernambuco, contra 36.192 no mesmo período de 2025, alta de 12,6%. Com isso, o estado acumulou saldo positivo de 37.474 MEIs.

A conta mostra que, para cada 2 microempreendedores que abriram o CNPJ no período, cerca de 1 encerrou as atividades. O dado ajuda a dimensionar o desafio que vem depois da formalização, quando o negócio precisa se manter de pé.

"Depois da formalização, o desafio passa a ser transformar o registro em um negócio sustentável. Para isso, o empreendedor precisa acompanhar receitas e despesas, controlar o fluxo de caixa, separar as finanças pessoais das empresariais e planejar o capital necessário para manter a operação. Esses cuidados são especialmente importantes em negócios nos quais o próprio empreendedor concentra grande parte das funções administrativas", explica Figueiredo.

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Divulgação
Fechamentos de MEIs também subiram em Pernambuco, somando 40.749 registros extintos até julho - Divulgação

Crédito varejista

O comércio varejista é um dos elos entre o perfil dos pequenos empreendedores e a atividade econômica do estado. Para Figueiredo, a presença expressiva do setor evidencia a importância de uma gestão financeira próxima do dia a dia da operação.

"O pequeno varejista trabalha com uma dinâmica muito ligada ao fluxo diário de vendas, reposição de estoque, pagamento de fornecedores e formação de preços. Ter clareza sobre o fluxo de caixa e sobre a necessidade de capital de giro é fundamental para que o empreendedor consiga manter a operação e aproveitar oportunidades de crescimento", afirma.

No Sicredi, a carteira de crédito para empresas varejistas em Pernambuco chegou a R$ 69,30 milhões em julho de 2026, alta de 38,5% em 12 meses. O avanço supera com folga o crescimento na abertura de MEIs e indica que parte desses pequenos negócios já busca financiamento para capital de giro e expansão.

"O papel da cooperativa é compreender a realidade de cada empreendedor e oferecer soluções adequadas ao momento do negócio. Para o MEI e para o pequeno varejista, isso pode envolver desde serviços financeiros e orientação para organização do caixa até soluções de crédito e investimento, sempre considerando a capacidade financeira e os objetivos da empresa. A ideia é construir uma relação de longo prazo que acompanhe a evolução do negócio", avalia Figueiredo.

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