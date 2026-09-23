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Economia | Notícia

HospitalMed 2026 reúne mais de 300 expositores em Olinda com foco em inovação e longevidade

Feira de saúde chega à 14ª edição de 21 a 23 de outubro, no Cecon-PE, com hub de inovação, congresso de gestão e espaço voltado ao público 60+

Por JC Publicado em 23/09/2026 às 17:09
Expectativa é de mais de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores e investidores, nos três dias de feira
Expectativa é de mais de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores e investidores, nos três dias de feira - Divulgação

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Mais de 300 expositores e 400 marcas se reúnem de 21 a 23 de outubro no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, para a 14ª edição da HospitalMed. A feira coloca o mercado de saúde do Norte e do Nordeste no centro das discussões sobre negócios e inovação e espera receber mais de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes de diferentes elos da cadeia produtiva.

As inscrições já estão abertas. Profissionais com CNPJ se credenciam gratuitamente pelo site oficial do evento, enquanto pessoas físicas pagam R$ 50 pela entrada. A visitação acontece das 14h às 20h nos três dias.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a HospitalMed acompanha há mais de uma década a expansão e a profissionalização do setor na região. Norte e Nordeste vêm ganhando peso como destino de investimentos e de novos serviços, atraindo grupos nacionais e movimentando operações em vários segmentos da cadeia. A feira funciona, nesse contexto, como ponto de encontro entre empresas que buscam ampliar presença regional e gestores interessados em conhecer tecnologias e soluções aplicadas à saúde.

"A HospitalMed é uma plataforma que aproxima quem produz, quem presta serviços, quem investe e quem toma decisões no setor. O objetivo é gerar conexões que ultrapassem os três dias de feira e se transformem em negócios, parcerias e novas oportunidades para o mercado", diz o presidente da HospitalMed, Rodrigo da Fonte.

Agenda técnica

Um dos destaques desta edição é a Star Health Innovation, hub dedicado à inovação e ao empreendedorismo em saúde. O espaço reforça a aposta da feira em ir além da exposição de produtos e equipamentos, abrindo lugar para novos modelos de negócio no setor.

A programação inclui ainda o 15º Congresso de Gestão e Saúde, além de workshops e fóruns temáticos voltados à atualização profissional e às tendências que afetam a gestão e a operação de hospitais, clínicas e demais serviços de saúde.

"A HospitalMed acompanha a evolução do mercado e, a cada edição, amplia o espaço para inovação, conhecimento e geração de negócios. Este ano vamos conectar temas que estão transformando a saúde, como tecnologia, longevidade, performance, gestão e novas soluções para atendimento", afirma Rodrigo.

Público 60+

A longevidade é outro eixo central da feira. O espaço Vida60+ Expo reúne conteúdos, serviços e soluções pensados para quem tem 60 anos ou mais, segmento que ganha relevância com as mudanças demográficas e a busca crescente por qualidade de vida, prevenção e envelhecimento ativo.

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A proposta é aproximar empresas e profissionais das necessidades de uma população que vive mais e, por isso, passa a demandar novos produtos, serviços e modelos de cuidado. Para o mercado, o envelhecimento deixa de ser apenas tema de saúde pública e se torna também uma frente de negócios em expansão.

Serviço

HospitalMed 2026

  • Quando: 21, 22 e 23 de outubro, das 14h às 20h
  • Onde: Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda
  • Entrada: gratuita para profissionais com CNPJ e R$ 50 para pessoa física
  • Credenciamento e informações: www.hospitalmed.com.br

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