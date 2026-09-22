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Economia | Notícia

Último dia da Expo Noivas e Debutantes reúne tendências e condições exclusivas

A feira reúne 75 empreendedores do segmento e projeta movimentar R$ 1,6 milhão em negócios — somando as vendas presenciais e pré-vendas

Por JC Publicado em 22/09/2026 às 6:28
A proposta é centralizar em um só local todas as etapas de planejamento de um evento
A proposta é centralizar em um só local todas as etapas de planejamento de um evento - DIVULGAÇÃO

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Chega ao fim, nesta terça-feira (22), a 7ª edição da Expo Noivas e Debutantes, evento que desde a última quinta-feira transforma a Praça de Eventos do Shopping Recife em um grande centro de inspirações e negócios para o setor de festas. Quem deseja fechar contratos para casamentos, comemorações de 15 anos ou celebrações em geral tem até as 22h de hoje para conferir as novidades e aproveitar descontos e pacotes exclusivos oferecidos pelos expositores. A entrada é gratuita.

A feira reúne 75 empreendedores do segmento e projeta movimentar R$ 1,6 milhão em negócios — somando as vendas presenciais e as negociações pós-evento —, além de atrair um público superior a 30 mil visitantes. A proposta é centralizar em um só local todas as etapas de planejamento de um evento, reunindo fornecedores de moda, beleza, decoração, gastronomia, fotografia, música, cerimonial e viagens de lua de mel.

Experiências gastronômicas e produções ao vivo

Entre as novidades desta edição, destacam-se atrações gastronômicas que apostam na experiência visual e sensorial. A marca Seu Chapa apresenta o inédito sorvete de bolo de noiva, preparado na hora com o sabor do tradicional bolo pernambucano. Já a Dr. Gelatox leva ao público sorvetes feitos com hidrogênio líquido, gerando um efeito cênico de fumaça. A tecnologia também é usada na apresentação da cake designer Silvinha Freire (Silvinha’s Specialties), que combina bolo decorado com flores de açúcar, suspiros, torre de taças e um efeito de "nuvem" de nitrogênio.

Na área de beleza e vestuário, o público pode acompanhar produções ao vivo de maquiagem e penteados com dicas de especialistas, além de desfiles de modelos com vestidos de noiva indicando as principais tendências do setor.

Para o idealizador da feira, Ricardo Coller, o evento cumpre o papel de encurtar o caminho entre o sonho e a realização da festa. "A cada edição, buscamos elevar o nível da feira, trazer novidades e criar um ambiente onde o visitante possa sonhar, pesquisar e sair de lá mais perto de realizar aquilo que imaginou", pontua.

Serviço - Último Dia

Evento: 7ª Expo Noivas e Debutantes

Data: Terça-feira, 22 de setembro de 2026 

Horário de funcionamento: Das 9h às 22h

Local: Praça de Eventos do Shopping Recife

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Entrada: Gratuita

 

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