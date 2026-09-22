Último dia da Expo Noivas e Debutantes reúne tendências e condições exclusivas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A feira reúne 75 empreendedores do segmento e projeta movimentar R$ 1,6 milhão em negócios — somando as vendas presenciais e pré-vendas

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Chega ao fim, nesta terça-feira (22), a 7ª edição da Expo Noivas e Debutantes, evento que desde a última quinta-feira transforma a Praça de Eventos do Shopping Recife em um grande centro de inspirações e negócios para o setor de festas. Quem deseja fechar contratos para casamentos, comemorações de 15 anos ou celebrações em geral tem até as 22h de hoje para conferir as novidades e aproveitar descontos e pacotes exclusivos oferecidos pelos expositores. A entrada é gratuita.

A feira reúne 75 empreendedores do segmento e projeta movimentar R$ 1,6 milhão em negócios — somando as vendas presenciais e as negociações pós-evento —, além de atrair um público superior a 30 mil visitantes. A proposta é centralizar em um só local todas as etapas de planejamento de um evento, reunindo fornecedores de moda, beleza, decoração, gastronomia, fotografia, música, cerimonial e viagens de lua de mel.

Experiências gastronômicas e produções ao vivo



Entre as novidades desta edição, destacam-se atrações gastronômicas que apostam na experiência visual e sensorial. A marca Seu Chapa apresenta o inédito sorvete de bolo de noiva, preparado na hora com o sabor do tradicional bolo pernambucano. Já a Dr. Gelatox leva ao público sorvetes feitos com hidrogênio líquido, gerando um efeito cênico de fumaça. A tecnologia também é usada na apresentação da cake designer Silvinha Freire (Silvinha’s Specialties), que combina bolo decorado com flores de açúcar, suspiros, torre de taças e um efeito de "nuvem" de nitrogênio.

Na área de beleza e vestuário, o público pode acompanhar produções ao vivo de maquiagem e penteados com dicas de especialistas, além de desfiles de modelos com vestidos de noiva indicando as principais tendências do setor.

Para o idealizador da feira, Ricardo Coller, o evento cumpre o papel de encurtar o caminho entre o sonho e a realização da festa. "A cada edição, buscamos elevar o nível da feira, trazer novidades e criar um ambiente onde o visitante possa sonhar, pesquisar e sair de lá mais perto de realizar aquilo que imaginou", pontua.

Serviço - Último Dia



Evento: 7ª Expo Noivas e Debutantes

Data: Terça-feira, 22 de setembro de 2026

Horário de funcionamento: Das 9h às 22h

Local: Praça de Eventos do Shopping Recife

Entrada: Gratuita