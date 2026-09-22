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Segurança e IA: pernambucana Segsat revoluciona mercado de monitoramento inteligente

Marco inicial da esteira de inovação vai do primeiro rastreador nativo com sinal GPS até as novas torres de segurança com IA e telemetria veicular

Por Lucas Moraes Publicado em 22/09/2026 às 17:13
Equipe executiva da SegSat, empresa pernambucana com tecnologia focada em logística, monitoramento, rastreio e segurança
Equipe executiva da SegSat, empresa pernambucana com tecnologia focada em logística, monitoramento, rastreio e segurança - LUCAS MORAES JC

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Quando a maioria das empresas de monitoramento do país ainda importava componentes genéricos e revendia soluções prontas do mercado asiático, um grupo de engenheiros em Pernambuco decidiu seguir pelo caminho mais complexo: construir a própria tecnologia do zero. Duas décadas após a sua fundação, no início dos anos 2000, a Segsat deixou de ser apenas uma empresa de rastreamento veicular para se consolidar como um dos hubs de segurança, logística e inteligência artificial mais diversificados do Brasil.

O marco inicial dessa esteira de inovação ocorreu em 2002, quando a Segsat produziu seu primeiro rastreador. Logo em 2004, atingiu o pioneirismo no Norte e Nordeste ao lançar um modelo nativo com sinal GPS e plataforma de software 100% desenvolvida em Pernambuco. Mais de duas décadas depois, a empresa transformou a premissa do "rastreamento básico" em uma matriz diversificada de negócios corporativos, urbanos e de varejo, com inteligência aplicada à mobilidade, gestão de risco e segurança.

Hoje, a empresa soma 250 colaboradores, mais de 30 mil clientes entre pessoas físicas e jurídicas e mais de mil novas instalações mensais de rastreamento e telemetria. A sede permanece no Recife, no Porto Digital, mas a atuação já alcança diferentes regiões do País.

"A grande virada e o nosso fator de diferenciação no mercado estão na soberania tecnológica. Grande parte dos concorrentes atua com produtos prontos da China. Aqui dentro, como detemos o código e o hardware, a tecnologia é moldada sob medida para a dor exata do cliente, seja uma distribuidora local ou uma operação logística internacional", destaca o fundador da Segsat, Sérgio Baptista.

No segmento voltado ao consumidor final (Pessoa Física), a Segsat reposicionou o rastreador como uma plataforma de serviços agregados. O ecossistema inclui ferramentas como o Segsat Family — que monitora a rota do transporte escolar, emite alertas geográficos e disponibiliza botão de pânico —, além da integração nativa com tags de pedágio e estacionamento.

A grande cartada comercial no varejo foi o combate à alta taxa de desproteção veicular no Brasil, onde mais de 70% da frota roda sem seguro contra roubo e furto. Em parceria com a seguradora Generali, a empresa desenvolveu uma apólice simplificada com pacote de entrada para veículos de até R$ 100 mil.

"Para quem já é cliente de rastreamento, o seguro sai por cerca de R$ 700 — um valor extremamente competitivo em relação às apólices tradicionais de mercado, que custam quase o triplo para clientes avulsos. Conseguimos democratizar o acesso à proteção combinando tecnologia de recuperação própria e inteligência de risco", detalha Sérgio Baptista.

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Dos aeroportos à telemetria por smartphone

Se na ponta do varejo a inteligência garante a segurança da família, na divisão corporativa (CNPJ) a tecnologia da Segsat gerencia ecossistemas operacionais críticos. Um dos principais cases está no Aeroporto Internacional do Recife, onde a plataforma da empresa orquestra a logística em solo da dNata — multinacional de serviços aeroportuários pertencente ao grupo Emirates.

O sistema integra veículos de apoio (reboques de aeronaves, esteiras de bagagem e escadas de acesso) aos dados em tempo real dos voos que chegam e partem, otimizando deslocamentos e tempo de solo das aeronaves. A vertical de frotas atende ainda gigantes do setor de mineração, como a Vale, e grandes distribuidoras de carga.

Expandindo as fronteiras do hardware, a empresa lançou recentemente uma solução de telemetria baseada puramente em aplicativo para smartphones. A tecnologia dispensa a instalação de dispositivos no painel do carro e utiliza os acelerômetros e sensores do próprio telefone do motorista para medir frenagens e acelerações bruscas; curvas em alta velocidade e excesso de velocidade; uso indevido do celular ao dirigir e detecção automática de colisões e pontuação de escore de risco.

IA nas ruas com torres colaborativas de segurança

A entrada na segurança eletrônica patrimonial, iniciada em 2012 sob a liderança da divisão Safety, culminou no desenvolvimento das Torres de Monitoramento Colaborativas. As estruturas, posicionadas em calçadas, já somam quase 3.000 câmeras ativas em Pernambuco, Paraíba e Bahia, com expansão programada para o Espírito Santo e Amazonas.

Equipadas com inteligência artificial e visão computacional, as torres operam como nós de uma rede inteligente capaz de emitir alertas automáticos para identificação de placas de veículos roubados ou com restrição judicial; detecção visual de armas de fogo e permanência suspeita de automóveis e pessoas parados diante de portarias por longos períodos, ajudando no controle da segurança nos arredores de condomínios residenciais e empresariais, por exemplo, e a integração do monitoramento com o poder público. 

Em Salvador, a tecnologia viabilizou a primeira Parceria Público-Privada (PPP) do setor na Bahia, integrando as imagens diretamente ao sistema das forças de segurança estaduais. No Recife, a empresa participa do laboratório urbano EitaLabs com 70 torres — compondo uma rede com mais de 1.600 canais de monitoramento na capital pernambucana — e em João Pessoa atua no modelo Smart City em cooperação com a Polícia Militar e Guarda Municipal.

"O modelo colaborativo divide o custo com a comunidade e multiplica a segurança. Para um condomínio de 60 apartamentos, a infraestrutura custa cerca de R$ 400 mensais, o que representa de R$ 5 a R$ 7 por morador. Em contrapartida, os moradores acompanham o entorno do prédio pelo aplicativo — que já registra 23 mil acessos diários —, enquanto as imagens salvas em nuvem auxiliam as autoridades investigativas", conta o diretor da Safet, Fábio Brayner, que compõe a equipe de executivos com Rodrigo França (gerente de rastreamento pessoa física) e Bruno Litivack (diretor da área de frotas).

Completando o leque de serviços, a plataforma AutoValide introduziu a inteligência artificial no mercado de vistorias automotivas cautelares. O software realiza a checagem automática de mais de 120 itens do veículo e cruza dados diretamente com o Senatran, emitindo laudos precisos para concessionárias e lojistas que precisam avaliar carros usados recebidos como entrada em negociações. Com o hub de serviços, a engenharia nordestina já ganhou protagonismo na construção de soluções tecnológicas de escala nacional.

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