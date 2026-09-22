Pernambuco instala primeiro comitê estadual do Contrata + Brasil no país

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Pernambuco tem 790 MEIs cadastrados e 720 oportunidades abertas na plataforma de compras públicas; comitê estadual quer ampliar adesão ao programa

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Pernambuco instalou, nesta terça-feira (22), o primeiro Comitê Estadual do Contrata + Brasil no país. A iniciativa pretende ampliar a participação de microempreendedores individuais (MEIs) no mercado de compras governamentais e estimular a adesão de órgãos públicos à plataforma federal. A agenda, realizada no Recife, contou com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares.

Atualmente, mais de 790 MEIs estão cadastrados no Contrata + Brasil em Pernambuco e há 720 oportunidades abertas. Considerando as atividades já contempladas pela plataforma, o estado tem um universo potencial de mais de 281,8 mil microempreendedores que poderiam participar.

O encontro, articulado pelo Sebrae/PE, reuniu ainda empreendedores, representantes de instituições públicas e o secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, Danilo Cabral. A programação também discutiu os impactos da Reforma Tributária sobre os pequenos negócios.

Lançado há pouco mais de um ano, o Contrata + Brasil busca facilitar a participação de pequenos empreendedores nas compras realizadas pelo poder público. A plataforma nacional foi inspirada no GO MEI, desenvolvido pela Prefeitura do Recife com apoio do Sebrae/PE.

No país, mais de 20,5 mil MEIs e 2,4 mil órgãos públicos já estão cadastrados. Desde a criação, a ferramenta movimentou R$ 75 milhões em contratações de serviços, alimentos e eventos.

Danilo Cabral destacou o tamanho do mercado que pode ser acessado pelos pequenos negócios.

"O Contrata + Brasil não é uma simples plataforma. Ele tem o valor de democratizar esse acesso. É um mercado de mais de R$ 1 trilhão que queremos abrir para os pequenos negócios", diz o secretário do Ministério do Empreendedorismo.

Segundo ele, a criação do comitê em Pernambuco busca ampliar a efetividade do programa por meio de uma atuação conjunta entre empreendedores, instituições e órgãos compradores.

Menos burocracia

A estratégia envolve não apenas levar mais empreendedores para a plataforma, mas também estimular a participação de órgãos públicos. Para a gerente de Políticas Públicas do Sebrae/PE, Priscila Lapa, é preciso atuar nas duas pontas.

"O Sebrae tem um desafio de fazer o empreendedor entender que essa plataforma é, de fato, uma oportunidade, que funciona e é fácil de usar. Ao mesmo tempo, precisamos fazer com que os órgãos tenham segurança jurídica", destaca.

Entre os empreendedores cadastrados durante a programação estava Roberto Lippo, proprietário da La Burra Pizzaria, em Boa Viagem. Ele contou que já havia tentado vender para o poder público, mas esbarrou nas exigências dos processos tradicionais.

"Eu já tinha tentado participar de licitações, mas nunca consegui, exatamente por conta de toda a burocracia. Esse programa vai ser um facilitador", contou.

Para o empresário, a entrada nesse mercado pode ampliar a atuação do negócio para além da clientela local.

"A expectativa é conseguir alcançar instituições que antes eram só um sonho. Nosso negócio pode deixar de ser um negócio local e, quem sabe, se tornar um negócio para todo o estado", destaca.

Reforma Tributária

A agenda também abriu espaço para orientações aos empreendedores sobre as mudanças previstas com a Reforma Tributária e a transição para o novo sistema de tributação.

Para o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, as novas regras e a ampliação das compras públicas terão impacto direto sobre a atuação das micro e pequenas empresas.

"A Reforma Tributária vai ajudar o pequeno negócio. Ela simplifica, como fez, no passado, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. E o Sebrae tem procurado traduzir esses mecanismos para os empreendedores. Também estamos alargando a capacidade de atuação dessas pequenas empresas por meio do Contrata + Brasil, que é um importante programa de desenvolvimento territorial", diz.

Rodrigo Soares, presidente do Sebrae Nacional, participou no Recife de agenda sobre compras públicas, Reforma Tributária e pequenos negócios - Divulgação

O presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, também defendeu a preparação dos empreendedores para a mudança do sistema tributário.

"A Reforma Tributária vem para simplificar a vida desses empreendedores e trazer mais transparência, por meio da transformação de cinco impostos em um único IVA, modelo já adotado por mais de 170 países. Estamos em um bom momento da economia, com emprego pleno, inflação controlada e o Brasil como o quinto país em crescimento econômico do mundo", afirma o presidente.

Durante a programação, também foram realizados atendimento e cadastramento de MEIs e agricultores familiares no Contrata + Brasil.

Ao longo do dia, a agenda de Rodrigo Soares e Murilo Guerra incluiu ainda visita ao Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), participação no Encontro de Lideranças do Nordeste – Territórios Empreendedores e visita ao Porto Digital.