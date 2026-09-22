Mais de 446 mil famílias em Pernambuco podem ter desconto na conta de luz e não recebem benefício

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Recife concentra quase 70 mil famílias que podem ter direito à Tarifa Social que garante isenção da tarifa para consumo de até 80 kWh por mês

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Mais de 446 mil famílias em Pernambuco podem ter direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não recebem o benefício. O levantamento da Neoenergia Pernambuco aponta que a maior concentração está na Região Metropolitana do Recife.

Na capital pernambucana, 69.936 famílias têm potencial para receber a Tarifa Social. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes, com 44.835 famílias; Olinda, com 27.121; e Paulista, com 17.058.

No interior do Estado, Caruaru concentra 16.883 famílias que podem se enquadrar nos critérios do programa, enquanto Petrolina tem 15.040. Também aparecem na lista Cabo de Santo Agostinho (10.140), Camaragibe (8.359) e Garanhuns (7.911).

Com as regras atuais, os beneficiários têm isenção de 100% da tarifa de energia para os primeiros 80 kWh consumidos por mês. Para famílias com consumo dentro desse limite, o benefício pode zerar o valor referente à tarifa de energia elétrica, embora outros itens da conta possam continuar sendo cobrados.

Quem tem direito

A Tarifa Social é destinada a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Famílias indígenas e quilombolas também estão incluídas nos critérios.

O benefício também contempla idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos e que tenham integrante que necessite do uso contínuo de equipamento elétrico vital também podem ter direito.

Segundo a Neoenergia, parte das famílias que atendem aos critérios ainda não recebe o benefício por motivos como dados desatualizados no CadÚnico, divergências cadastrais ou falta de vinculação entre o cadastro social e a unidade consumidora.

Como solicitar

Quem acredita ter direito à Tarifa Social deve verificar se os dados do CadÚnico estão atualizados e se o titular da conta de energia está vinculado corretamente ao cadastro social.

A atualização do CadÚnico pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Já a alteração da titularidade da conta de energia pode ser solicitada pelos canais de atendimento da Neoenergia Pernambuco.



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