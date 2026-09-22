Mais de 446 mil famílias em PE podem ter tarifa de energia zerada e ainda não recebem benefício
Tarifa Social garante isenção para consumo de até 80 kWh por mês; falhas cadastrais ainda deixam milhares de famílias sem o benefício em Pernambuco
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Em Pernambuco, 446 mil famílias que podem se enquadrar nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ainda não recebem o benefício, segundo levantamento da Neoenergia Pernambuco. Pelas regras atuais, os consumidores contemplados têm isenção de 100% da tarifa de energia nos primeiros 80 kWh consumidos por mês.
Para famílias com consumo dentro desse limite, o benefício pode, na prática, zerar a cobrança referente à energia elétrica. A distribuidora afirma que está intensificando as ações para identificar e orientar consumidores que atendem aos critérios, mas ainda estão fora do programa.
A maior concentração de potenciais beneficiários está na Região Metropolitana do Recife. Na capital, são 69.936 famílias nessa situação. Jaboatão dos Guararapes aparece em seguida, com 44.835, enquanto Olinda tem 27.121 e Paulista, 17.058.
No interior do estado, Caruaru registra 16.883 famílias potencialmente aptas à Tarifa Social. Petrolina tem 15.040. Também aparecem entre os municípios com maiores números Cabo de Santo Agostinho, com 10.140 famílias; Camaragibe, com 8.359; e Garanhuns, com 7.911.
Cadastro pode impedir acesso ao desconto
Segundo a Neoenergia, parte dos consumidores já pode atender aos requisitos do programa, mas permanece sem o benefício por situações como dados desatualizados no Cadastro Único (CadÚnico), divergências cadastrais ou falta de vinculação entre o benefício social e a unidade consumidora de energia.
O consumidor que acredita ter direito à Tarifa Social deve verificar se as informações do CadÚnico estão atualizadas e se o titular da conta de energia está corretamente vinculado ao cadastro social.
A atualização do CadÚnico deve ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Já mudanças na titularidade da conta podem ser realizadas pelos canais de atendimento da Neoenergia Pernambuco.
Quem tem direito
Podem receber a Tarifa Social famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, incluindo famílias indígenas e quilombolas.
O benefício também contempla idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que tenham integrante que necessite do uso contínuo de equipamento elétrico essencial à preservação da vida.
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Onde estão os maiores números
Recife – 69.936 famílias
Jaboatão dos Guararapes – 44.835
Olinda – 27.121
Paulista – 17.058
Caruaru – 16.883
Petrolina – 15.040
Cabo de Santo Agostinho – 10.140
Camaragibe – 8.359
Garanhuns – 7.911