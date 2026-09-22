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Economia | Notícia

Gov In Play abre chamada para palestras sobre inovação no setor público

Propostas de palestras podem ser enviadas até 4 de outubro; encontro será realizado em novembro, no Recife, durante a programação do Rec’n’Play 2026

Por JC Publicado em 22/09/2026 às 14:40
Encontro reúne gestores, empresas, startups e pesquisadores para discutir tecnologia, inteligência artificial e transformação da gestão pública
Encontro reúne gestores, empresas, startups e pesquisadores para discutir tecnologia, inteligência artificial e transformação da gestão pública - Matheus Lacet/Divulgação

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O Gov In Play 2026 abriu inscrições para profissionais interessados em apresentar palestras durante a oitava edição do evento, que será realizada nos dias 11 e 12 de novembro, no Terminal Marítimo de Passageiros do Recife. As propostas podem ser submetidas até 4 de outubro pelo site govinplay.rec.br.

Integrado à programação do Rec’n’Play, o encontro reúne gestores e técnicos do setor público, empresas, startups, pesquisadores e representantes da academia para discutir inovação, tecnologia e transformação digital nos governos.

Nesta edição, a programação terá como um dos principais focos o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias para melhorar a gestão e os serviços oferecidos à população.

Entre os temas previstos estão inteligência artificial aplicada à geração de valor público, GovTechs e inovação aberta, governo proativo, segurança e confiança na era da IA, compras públicas, uso de dados na tomada de decisões, cidades inteligentes e novos ambientes de inovação.

Experiências práticas

As propostas devem apresentar iniciativas originais já executadas ou em andamento. A organização dará prioridade a experiências capazes de demonstrar resultados obtidos ou lições aprendidas durante a implantação dos projetos.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão com base em critérios como relevância dos desafios apresentados, contribuição para a inovação no setor público, clareza da proposta, relação com os temas do evento e grau de inovação da solução.

Cada trabalho deverá seguir o modelo de proposta de comunicação disponibilizado pela organização e ter, no máximo, duas páginas. O resultado da seleção será divulgado em 10 de outubro.

Para o gerente de Relacionamento do Governo Digital da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE), José Pacheco, o encontro permite aproximar diferentes setores envolvidos na transformação dos serviços públicos.

“O evento promove o diálogo e a colaboração em torno de soluções inovadoras, contribuindo para a construção de um futuro mais inclusivo, participativo e conectado. Convidamos todos a participar e compartilhar suas experiências”, destaca.

O Gov In Play é realizado pela Empresa Municipal de Informática (Emprel) e pela ATI-PE.

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Serviço

Gov In Play 2026

  • Quando: 11 e 12 de novembro de 2026
  • Onde: Terminal Marítimo de Passageiros do Recife
  • Submissão de propostas: até 4 de outubro
  • Resultado: 10 de outubro
  • Site: govinplay.rec.br

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