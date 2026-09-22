Gov In Play abre chamada para palestras sobre inovação no setor público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Propostas de palestras podem ser enviadas até 4 de outubro; encontro será realizado em novembro, no Recife, durante a programação do Rec’n’Play 2026

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O Gov In Play 2026 abriu inscrições para profissionais interessados em apresentar palestras durante a oitava edição do evento, que será realizada nos dias 11 e 12 de novembro, no Terminal Marítimo de Passageiros do Recife. As propostas podem ser submetidas até 4 de outubro pelo site govinplay.rec.br.

Integrado à programação do Rec’n’Play, o encontro reúne gestores e técnicos do setor público, empresas, startups, pesquisadores e representantes da academia para discutir inovação, tecnologia e transformação digital nos governos.

Nesta edição, a programação terá como um dos principais focos o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias para melhorar a gestão e os serviços oferecidos à população.

Entre os temas previstos estão inteligência artificial aplicada à geração de valor público, GovTechs e inovação aberta, governo proativo, segurança e confiança na era da IA, compras públicas, uso de dados na tomada de decisões, cidades inteligentes e novos ambientes de inovação.

Experiências práticas

As propostas devem apresentar iniciativas originais já executadas ou em andamento. A organização dará prioridade a experiências capazes de demonstrar resultados obtidos ou lições aprendidas durante a implantação dos projetos.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão com base em critérios como relevância dos desafios apresentados, contribuição para a inovação no setor público, clareza da proposta, relação com os temas do evento e grau de inovação da solução.

Cada trabalho deverá seguir o modelo de proposta de comunicação disponibilizado pela organização e ter, no máximo, duas páginas. O resultado da seleção será divulgado em 10 de outubro.

Para o gerente de Relacionamento do Governo Digital da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE), José Pacheco, o encontro permite aproximar diferentes setores envolvidos na transformação dos serviços públicos.

“O evento promove o diálogo e a colaboração em torno de soluções inovadoras, contribuindo para a construção de um futuro mais inclusivo, participativo e conectado. Convidamos todos a participar e compartilhar suas experiências”, destaca.

O Gov In Play é realizado pela Empresa Municipal de Informática (Emprel) e pela ATI-PE.

Serviço

Gov In Play 2026

