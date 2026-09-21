Feira de oportunidades na UFPE aproxima estudantes do mercado
Evento reúne mais de 30 empresas no Recife com seleções presenciais e debate a importância de experiências além do diploma universitário
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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) recebe, nos dias 22 e 23 de setembro, a feira de empregabilidade UFPE no Mercado.
Organizada de forma independente por estudantes da A.C.E. Consultoria — empresa júnior do curso de Administração da instituição —, a expectativa é reunir mais de 7 mil pessoas no Complexo de Convenções do campus do Recife, com programação contínua das 8h30 às 21h.
A iniciativa reunirá representantes de cerca de 30 corporações e entidades de apoio, oferecendo vagas de estágio, programas de trainee e seleções para contratação imediata de recém-formados.
Além de disponibilizar oportunidades profissionais em setores como tecnologia, indústria e consultoria, o evento joga luz sobre uma exigência crescente no ambiente corporativo: a busca por competências comportamentais antes mesmo da conclusão da graduação.
Exigências corporativas vão além da formação acadêmica
Para João Aragão, diretor institucional da A.C.E. Consultoria e organizador do evento, a formação universitária tradicional não garante, isoladamente, a inserção profissional. Ele aponta que recrutadores priorizam jovens que buscam vivências práticas e desenvolvem habilidades relacionais ao longo do curso.
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"Hoje a grande virada de chave para quem quer se posicionar melhor no mercado de trabalho é complementar o currículo com coisas que agreguem de fato ao que o mercado precisa. É sair da visão limitada de que o diploma basta e ir para as experiências práticas", afirma Aragão.
Entre os principais fatores avaliados em seleções atuais estão:
- Competências comportamentais (soft skills): comunicação clara, postura profissional, inteligência emocional e capacidade de trabalhar em equipe.
- Atitude e proatividade: disposição para assumir responsabilidades e buscar soluções para problemas do cotidiano corporativo.
- Experiências complementares: participação em empresas juniores, ligas acadêmicas, programas de extensão e projetos de consultoria.
"Tradicionalmente, as empresas cobram a habilidade técnica. Isso é o que já está posto. O a mais é a habilidade comportamental: postura, comunicação, relacionamento e a capacidade de vender uma ideia ou a si mesmo", complementa o diretor.
Empresas juniores como ponte para a contratação
A feira UFPE no Mercado exemplifica esse movimento ao ser totalmente planejada e executada por universitários. Para a organização, a atuação em empresas juniores funciona como um laboratório prático de gestão, permitindo aos alunos lidar diretamente com clientes e projetos reais.
"A grande vivência de empresa júnior é justamente potencializar a jornada profissional do estudante. É a porta de entrada para você realmente entrar uma pessoa que precisa se desenvolver e sair outra, muito mais condicionada a encarar o mercado de trabalho", pontua Aragão.
O evento conta com a participação de marcas e instituições como Stellantis, Deloitte, EY, Bain & Company, Porto Digital, Sebrae, Grupo Moura e Masterboi.
Os estudantes terão acesso a estandes de contratação, balcões de orientação profissional e palestras de capacitação. A participação é gratuita e aberta a alunos de qualquer instituição de ensino, mediante inscrição prévia pelo portal da iniciativa.