RioMar Recife é premiado pela quarta vez em pesquisa nacional que avalia a satisfação do cliente

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Certificação Experience Awards, da SoluCX, foi entregue em São Paulo e reconhece os centros comerciais com melhor NPS avaliado pelos próprios clientes

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O RioMar Recife foi certificado, pela quarta vez consecutiva, pelo Experience Awards, que busca reconhecer os centros comerciais com melhor NPS, avaliação a partir de escuta 100% feita com clientes e que traz reconhecimento especial pela excelência no relacionamento com o público. A certificação é uma iniciativa da SoluCX e a premiação de 2026 aconteceu na noite da quarta-feira (16/09), em São Paulo. A certificação foi recebida pela gerente regional de Marketing do Grupo JCPM, Juliana Marinho, das mãos de Tiago Serrano, CEO da SoluCx.

Esta é a quarta vez que o RioMar Recife recebe o certificado, tendo conquistado, ainda, em 2023 o primeiro lugar na categoria Shoppings. “Prezamos pela excelência em cada ponto de contato com os nossos clientes e trabalhamos continuamente para fortalecer a nossa cultura de hospitalidade. Receber, pelo quarto ano consecutivo, a certificação Experience Awards é um reconhecimento muito significativo para o RioMar Recife, especialmente por refletir a percepção e a avaliação dos próprios clientes sobre a experiência que oferecemos”, afirma Henrique Medeiros, superintendente do RioMar Recife.

O prêmio mostra o ranking dos índices em diversas categorias, revelando as empresas que possuem pontuação acima da média na sua área de atuação. A avaliação tem como base o NPS (Net Promoter Score), métrica mais utilizada no mercado para medir satisfação e lealdade de clientes. Por meio de um painel com mais de 1 milhão de consumidores cadastrados, os participantes avaliam as marcas e compartilham sua percepção, tornando a premiação 100% voz dos clientes.