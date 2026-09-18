Porto Digital chega a Petrolina com investimento de R$ 12,9 milhões e foco na fruticultura

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Armazém da Criatividade ocupará o antigo Museu Espaço Arte, Ciência e Cultura da Univasf, às margens do Rio São Francisco, já no próximo ano

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Petrolina vai ganhar uma unidade do Porto Digital, o maior distrito de inovação de Pernambuco, dentro de um plano do Governo do Estado para levar tecnologia ao interior. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) prevê investimento de R$ 12,9 milhões para estruturar o espaço, batizado de Armazém da Criatividade, que deve começar a funcionar já no próximo ano. O anúncio chega às vésperas dos 131 anos de emancipação política do município, comemorados nesta segunda-feira (21), e projeta um novo fôlego para a economia local, com a promessa de aproximar startups e tecnologia da fruticultura irrigada, principal atividade econômica da região.

O espaço vai funcionar no antigo prédio do Museu Espaço Arte, Ciência e Cultura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em um terreno de 2.500 metros quadrados às margens do Rio São Francisco. Os projetos de arquitetura e engenharia, o licenciamento e as etapas preparatórias já foram concluídos, e as obras civis estão aptas para começar a qualquer momento.

Rede estadual

A unidade de Petrolina faz parte de um plano mais amplo de interiorização da inovação em Pernambuco. Ao todo, serão R$ 51 milhões investidos até 2028 em três novas unidades, além de Petrolina, também em Garanhuns, no Agreste, e Araripina, no Sertão do Araripe, cada uma voltada às vocações econômicas do seu território. Do total, R$ 14,5 milhões vão para a estruturação física das unidades e R$ 36,7 milhões para o custeio da operação ao longo de três anos, incluindo formação de talentos e apoio a startups.

O Porto Digital hoje reúne 541 empresas e mais de 24 mil colaboradores, e fechou 2025 com faturamento de R$ 7,4 bilhões. A expectativa do programa é atender mais de 100 startups por ano nas três novas unidades, com programas de pré-incubação, incubação e pré-aceleração, além de levar 10 negócios anualmente a processos de internacionalização voltados ao mercado europeu.

Foco no agro

Em Petrolina, o Armazém da Criatividade vai se dedicar a resolver problemas concretos do produtor rural. Entre as soluções esperadas estão sistemas de irrigação mais eficientes, que ajudam a economizar água em uma região marcada pela seca, e ferramentas de rastreabilidade, que acompanham o caminho da fruta desde o pé até o mercado internacional e facilitam a exportação. Também estão no radar tecnologias de automação para suprir a falta de mão de obra no campo, além de soluções para a indústria de alimentos, que agregam valor à produção de uva e manga antes de ela chegar ao consumidor.

A escolha da cidade não é acidental. Petrolina concentra uma demanda crescente por tecnologia aplicada ao agronegócio, impulsionada sobretudo pela dificuldade de encontrar mão de obra na fruticultura irrigada, o que tem acelerado a automação e a robotização no campo. Um polo de tecnologia de Piracicaba, no interior de São Paulo, ligado à Universidade Estadual de São Paulo, também havia identificado o potencial da região e monitorava a possibilidade de instalar uma unidade em Petrolina. O Porto Digital se antecipou e garantiu a presença pernambucana no local, atento ao risco de perder espaço para grupos de fora do estado.

"A gente já vinha esperando essa novidade há um bom tempo. O Porto Digital veio para Petrolina, e o Governo do Estado vai investir cerca de R$ 12 milhões para colocar a unidade para funcionar aqui. A partir disso, a parte de inovação e tecnologia vai avançar de verdade. É uma novidade que vai fazer diferença nas nossas tecnologias, porque ajuda a desenvolver soluções para todos os setores, não só para a fruticultura", diz Taís Farias, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Petrolina.

Próximos passos

A proposta do Armazém da Criatividade é aproximar startups, produtores, empresas, universidades e instituições de fomento em torno de soluções voltadas à competitividade da fruticultura irrigada e de outros setores produtivos da região.

Com as obras aptas para começar e o investimento estadual já definido, Petrolina se prepara para somar um novo capítulo tecnológico à sua tradição agrícola, no mesmo ano em que celebra 131 anos de emancipação política.