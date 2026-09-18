Petrolina vive fase de expansão no turismo, com novos voos, hotéis e aposta no lazer

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Cidade ganhou rota da Latam para Recife em setembro, soma cerca de 2.500 leitos e vê crescer a fatia do turismo de lazer diante do corporativo

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Petrolina vive um movimento de expansão do turismo, puxado por investimentos na rede hoteleira, ampliação da malha aérea, consolidação do enoturismo e aposta em eventos e atividades de lazer para atrair visitantes. A infraestrutura também contribui para a aceleração do setor, que conta com o Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho com uma das maiores pistas do Nordeste. Nesta segunda-feira (21), a cidade celebra sues 131 anos de emancipação política, mostrando que o desenvolvimento econômico também passa pelo turismo.

A malha aérea de Petrolina ganhou reforço nas últimas semanas. "O nosso aeroporto é muito movimentado por conta do turismo de negócios baseado na fruticultura. Neste mês recebemos um presente, que foi a rota Recife-Petrolina, com a Latam, que foi lançada em 2 de setembro. E, no segundo semestre do ano passado, começou o novo voo da Gol, Petrolina-Salvador, que estava fazendo falta desde que foi retirado na pandemia", diz a secretária executiva de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Petrolina, Tais Farias.

O aeroporto também tem uma das maiores pistas do Nordeste, com 3.250 metros de extensão, superior às de Recife (2.751 metros), Salvador (3.003 metros) e Fortaleza (2.755 metros), dimensão que já permitiu voos cargueiros diretos com frutas para a Europa. Esse serviço está suspenso desde a pandemia, e a exportação da produção agrícola da região segue hoje pelos modais rodoviário e marítimo.

"Comemoramos o fato de ter um aeroporto com voos para Recife, Salvador e São Paulo, mas precisamos expandir mais. Tem voo que já vem de São Paulo e passa por cima de Petrolina a caminho de Fortaleza. Por que não descer aqui? Poderíamos ter essa ponte aérea entre Petrolina e Fortaleza, para fomentar ainda mais o turismo", defende o administrador do passeio turístico Vapor do Vinho, Luiz Rogério Rocha Pereira.

Novos hotéis

A rede hoteleira também cresceu neste ano. Petrolina soma hoje cerca de 2.500 leitos, número que segue em expansão. Em maio, foi inaugurado o Ibis Styles, que ocupa um prédio de 14 andares perto da orla e do Rio São Francisco, com 150 apartamentos. Com investimento de R$ 32,3 milhões, integra um valor total de R$ 90 milhões anunciado pela rede Accor em parceria com a operadora Stelar para erguer três unidades da marca ibis em Pernambuco, além de Petrolina, também em Caruaru e Serra Talhada.

"Já temos uma rede hoteleira muito boa. Além da inauguração do hotel Ibis Style aqui na orla de Petrolina, já temos a previsão de um terceiro Ibis e um hotel Ramada, da rede global Wyndham Hotels & Resorts na cidade. O turismo em Petrolina está a todo o vapor", diz a secretária executiva.

"Outra coisa que vai fazer uma diferença enorme, em 2027, é a finalização da reforma do nosso Centro de Convenções. Ele vai ficar muito mais amplo, com toda uma estrutura renovada, para atender grandes eventos que já têm procura, mas hoje não temos espaço para receber. Esse Centro de Convenções vai contar também com um teatro e com várias salas. Dessa forma, vamos aumentar ainda mais o turismo corporativo quando ele estiver inaugurado", afirma.

Aposta no lazer

São João de Petrolina teve capacidade para receber mais de 100 mil pessoas por noite - DIVULGAÇÃO/ PREFEITURA DE PETROLINA

Ao lado da força do turismo corporativo, ligado ao agro, a cidade vê crescer a fatia do turismo de lazer. "Sobre a proporção entre turismo corporativo e de lazer, ainda não existe um dado oficial, mas trabalhamos com uma estimativa de 70% a 80% de turismo corporativo, mas hoje talvez essa fatia já tenha caído para a faixa de 60%, com o lazer ganhando espaço, sobretudo depois de 2020", diz Tais.

"Ao longo desses anos, a gente vem se consolidando também como opção de turismo de lazer, até porque a população está envelhecendo, e muitos turistas já não querem mais só aquele roteiro de praia. Tem gente que quer vir para o Sertão para variar", diz o administrador do passeio turístico Vapor do Vinho, Rogério Pereira.

Enoturismo consolidado

Uma das atividades mais importantes do turismo de lazer é o enoturismo, que já se consolidou no Vale do São Francisco e vem se renovando. O movimento nasceu com produtores de vinhos da região e o Vapor do Vinho, um dos passeios mais tradicionais da região, completa neste ano 15 anos de operação, desde que surgiu em 30 de abril de 2011. Nesse período, a oferta se ampliou, com novas embarcações e novos passeios somando-se ao roteiro original.

"O turismo náutico cresceu bastante. Antes eram poucas barcas. Depois, com a nossa chegada, os empresários foram comprando lanchas, no início mais para uso pessoal, mas, como ficavam paradas, acabavam alugando para terceiros. Hoje já tem vários empresários investindo em catamarãs pequenos, para 10, 15, 20 passageiros", diz Pereira.

A embarcação do Vapor do Vinho está autorizada a transportar até 332 pessoas, mas opera no limite de 250 a 260 passageiros por viagem, o que permite atender 500 pessoas por dia em duas viagens. Ao longo de um mês, o passeio recebe entre 1.800 e 2.000 turistas. O valor do passeio é de R$ 286 por pessoa, com almoço, navegação, música ao vivo, parada para banho incluídos e o ponto alto que é a visita ä vinícola Terra Nova, do rótulo Miolo, no município de Casa Nova, na Bahia. "O passeio acontece no Lago de Sobradinho, que fica do lado baiano do Vale, mas o turismo não tem fronteiras e recebemos turistas que estão em Petrolina e várias outras cidades", observa.

Calendário cheio

A área de eventos é outro segmento que vem ganhando peso na atividade turística, com peso crescente na economia da cidade. Ao longo do Ciclo Junino deste ano, o município recebeu aproximadamente 1 milhão de visitantes de cerca de 150 cidades brasileiras e gerou uma movimentação econômica de R$ 325 milhões.

"Petrolina é muito forte na época do São João. O pessoal já fala que a gente está competindo com Caruaru, que tem sua fama solidificada, mas Petrolina também vem se destacando no cenário nacional. O Carnaval de Petrolina também é bom, embora não tenha tanta divulgação. Falta política pública para a gente ter mais alcance ao longo do ano, com mais eventos que tragam turista além do São João, do Carnaval e dos feriados", pontua Pereira.

Em outubro a cidade recebe a Torresmo Fest, evento itinerante que passa por vários municípios trazendo torresmo, carne de porco e shows. Há ainda o turismo ligado a esporte, como um campeonato de beach tênis, viabilizado pelas arenas construídas por investidores locais.

O Rio São Francisco também permite um evento chamado Mãe Malvada, organizado pela triatleta Ana Augusta, com os participantes nadando no rio, correndo e andando de bicicleta, atraindo gente de todo o Brasil. Tem ainda corridas temáticas, como a corrida do vinho, da uva, da manga e da Seiva do Vale. As corridas da uva e do vinho às vezes acontecem dentro de fazendas, com vinho e espumante à vontade no final para os participantes.

A cidade também amplia sua presença em feiras de turismo. Desde fevereiro do ano passado, a prefeitura participa das principais feiras nacionais do setor e de ao menos um evento internacional por ano, com uma nova identidade visual que posiciona Petrolina como capital da inovação, do turismo e do desenvolvimento. Neste mês de aniversário, a cidade estará na Abav Expo, em São Paulo, e na Feira Internacional do Turismo, em Buenos Aires.

Entre os voos recentes, os novos hotéis, o avanço do turismo de lazer e um calendário de eventos cada vez mais forte, Petrolina projeta consolidar o turismo como um dos pilares de sua economia nos próximos anos.