Fruticultura irrigada avança com novas variedades, tecnologia e aposta no mirtilo

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Maior produtora de uva do País e segunda em manga, Petrolina amplia mercados, investe em genética e testa novas fronteiras para a produção de frutas

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Em Petrolina, o calendário da fruticultura não obedece exatamente às estações do ano. Sol em abundância, água do São Francisco, irrigação e técnicas de manejo permitem ao produtor programar a produção e colher em diferentes períodos, uma vantagem que ajudou a transformar o Semiárido em um dos principais polos de frutas do Brasil. É com essa condição de potência nacional da fruticultura que a cidade completa 131 anos de emancipação política nesta segunda-feira (21). Depois de construir uma produção em larga escala de uva e manga, Petrolina avança agora sobre uma nova fronteira, produzindo frutas de maior valor agregado e culturas antes associadas a climas bem diferentes do sertanejo.

Os números dão a dimensão da atividade. Petrolina é o maior município produtor de uva fina de mesa do País. Em 2024, dado mais recente disponível, foram colhidas cerca de 611 mil toneladas, numa área de 11,7 mil hectares. O valor da produção chegou a aproximadamente R$ 3,6 bilhões. Na manga, o município ocupa a segunda posição nacional, atrás apenas da vizinha Juazeiro, na Bahia, com 282 mil toneladas produzidas naquele ano.

A escala aumenta quando se olha para o Vale do São Francisco como um todo. Em 2024, a região produziu cerca de 851,5 mil toneladas de uva fina de mesa, enquanto o total brasileiro chegou a 1,13 milhão de toneladas nesse recorte. O Vale também respondeu por R$ 5,2 bilhões do valor gerado pela cultura. Na manga, ultrapassou 1,24 milhão de toneladas, volume equivalente a 67,5% da produção brasileira.

A capacidade de produzir em grande volume e com regularidade resulta de uma transformação construída ao longo de décadas a partir dos projetos de irrigação e que incorporou pesquisa, melhoramento genético, novas variedades e técnicas mais sofisticadas de cultivo.

"A nossa produção de manga e uva é muito tecnificada, além de outras culturas como goiaba, banana, coco e acerola", afirma o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira. Para ele, a qualidade alcançada no Vale permite à região competir tanto no mercado brasileiro quanto com grandes polos produtores internacionais.

Uva muda de perfil e conquista o consumidor

Uva sem sementes ganhou espaço nos parreirais de Petrolina e hoje abastece consumidores no Brasil e no exterior - Divulgação

Se manga e uva são as grandes estrelas da fruticultura local, a transformação ocorrida nos parreirais ajuda a contar como Petrolina conseguiu manter competitividade num mercado em permanente mudança. Há uma particularidade importante nesse mercado. Enquanto boa parte da uva cultivada no Rio Grande do Sul se destina à indústria de vinho e suco, Petrolina se especializou na uva fina de mesa, aquela consumida fresca e encontrada nas prateleiras dos supermercados.

E o perfil da fruta mudou ao longo dos anos. A uva sem sementes, antes mais associada às exportações e aos consumidores de maior poder aquisitivo, ganhou espaço no mercado doméstico. Uma das responsáveis pela popularização desse consumo foi a BRS Vitória, variedade desenvolvida pela própria Embrapa e amplamente plantada no Vale do São Francisco.

"O brasileiro comprou e gostou, achou muito gostosa e muito doce. Essa uva produzida em Petrolina hoje chega a todos os estados da federação, além de outros países, e o brasileiro passou a entender que existe uma uva sem semente e já procura por ela direto no supermercado", afirma.

Jailson confirma a mudança na preferência. "As variedades mais procuradas hoje são as verdes, sem sementes. Isso é uma tendência que persiste há mais de 20 anos. Começou mais forte no mercado externo e depois virou uma febre no mercado nacional também", recorda.

Exportação dá visibilidade, mas Brasil é mercado fundamental

A forte presença internacional das frutas do Vale pode criar a impressão de que a maior parte da produção segue para fora do País. O mercado brasileiro, no entanto, continua sendo fundamental para o setor. João Ricardo estima que, na uva, não mais que 10% da produção seja exportada atualmente, enquanto cerca de 90% permanece no Brasil. Na manga, o peso do mercado externo é maior, entre 15% e 20% da produção.

Jailson trabalha com um recorte mais amplo da fruticultura regional e estima em aproximadamente 70% a parcela destinada ao mercado interno e 30% à exportação. Sul e Sudeste aparecem entre os principais destinos nacionais, com São Paulo como importante comprador das frutas produzidas no Vale.

Os percentuais variam conforme a cultura, o período e o universo considerado, mas deixam clara que exportação e mercado doméstico se complementam. Essa capacidade de encontrar diferentes destinos tornou-se ainda mais relevante diante das turbulências do comércio internacional.

Tarifaço obrigou a buscar novos mercados

Uma delas veio dos Estados Unidos. Em 2025, manga e uva brasileiras ficaram fora da lista inicial de exceções à tarifa adicional de 50% determinada pelo governo Donald Trump para produtos brasileiros. A medida atingiu o setor justamente quando produtores se preparavam para importantes janelas de embarques. Na manga, negociações para vendas aos Estados Unidos chegaram a ser suspensas diante da incerteza criada pela nova tarifa.

Jailson diz que os efeitos foram especialmente sentidos pelo setor de uva. Segundo ele, os Estados Unidos chegaram a absorver cerca de 25% das exportações, participação que teria caído para aproximadamente 7%. A alternativa foi direcionar uma parcela maior da fruta para outros compradores. "Quando não vai para os Estados Unidos, a gente manda para o Canadá, para a Inglaterra e para a Europa de uma maneira geral", afirma. A participação europeia cresceu nesse rearranjo.

Mas a mudança de destino não ocorre sem consequências. Quando grandes volumes de uma fruta perecível precisam encontrar rapidamente outro comprador, a oferta aumenta nos mercados alternativos. "A gente remaneja para outros mercados, mas, quando remaneja, todo esse volume faz com que a oferta fique maior, e normalmente os preços caem", explica Jailson.

O presidente do sindicato coloca as barreiras comerciais entre os principais desafios enfrentados hoje pela cadeia, junto com a logística marítima, a falta de mão de obra e os custos de produção. O cenário tarifário mudou novamente em 2026. Em julho, os Estados Unidos estabeleceram novas sobretaxas para determinados produtos brasileiros. As frutas, porém, ficaram entre os itens não alcançados pelas novas tarifas adicionais, permanecendo submetidas às tarifas ordinárias norte-americanas.

A experiência de 2025, contudo, expôs a vulnerabilidade de uma atividade que trabalha com produto perecível e janelas relativamente estreitas de comercialização. Para um produtor de manga ou uva, perder um comprador às vésperas da colheita significa precisar encontrar rapidamente destino para uma mercadoria que não pode permanecer indefinidamente estocada.

Manga foi um dos itens isentos da taxa extra dos EUA - Divulgação

Na fruticultura, a logística continua sendo uma questão central. A maior parte da manga destinada ao exterior segue por via marítima, o que obriga a produção do interior do Nordeste a percorrer centenas de quilômetros por rodovia até chegar aos portos.

Petrolina já contou com transporte aéreo internacional de frutas. Aviões cargueiros levavam uva e manga diretamente para a Europa, aproveitando a estrutura do aeroporto local. A operação foi interrompida durante a pandemia e não retornou. Atualmente, a fruta segue de caminhão até o litoral e, depois, por navio.

"A produtividade tem aumentado à medida que a gente traz material genético de melhor qualidade, buscando melhorar o perfil das nossas plantas e das variedades”, explica Jailson. Boa parte da genética mais recente da uva de mesa vem da Califórnia. A inovação não busca apenas produzir mais por hectare. O objetivo também é oferecer produtos capazes de chamar a atenção do consumidor e alcançar mercados de maior valor.

Entre as variedades cultivadas na região está a Cotton Candy, de genética americana, produzida mediante pagamento de royalties e conhecida pelo sabor semelhante ao de algodão-doce. "Já tem muita gente produzindo essa variedade aqui, entre pequenos e médios produtores, que já estão começando a se organizar bastante em cooperativas para conseguir alcançar esses mercados", conta Jailson.

Na avaliação do produtor, em qualidade a uva do Vale consegue competir com os principais centros internacionais. O desafio maior está nos custos. Mão de obra, fertilizantes, energia, embalagem e logística pesam na formação dos preços e reduzem a margem dos produtores brasileiros.

Mirtilo abre nova fronteira no Sertão

Do parreiral ao mirtilo, fruticultura do Vale busca novos mercados e mais valor agregado - Embrapa/Divulgação

Enquanto manga e uva seguem dominantes, uma fruta pequena e de preço elevado começa a ganhar espaço nas experiências de diversificação do Vale: o mirtilo, ou blueberry.

Tradicionalmente associado a regiões de clima temperado, o fruto já aparece em testes e em áreas comerciais no entorno de Petrolina. "Já tem algumas fazendas com testes, e até com área comercial”, afirma João Ricardo.

A diferença de valor ajuda a entender o interesse. Segundo o pesquisador, enquanto a uva pode sair da propriedade por aproximadamente R$ 8 a R$ 10 o quilo e a manga entre R$ 1 e R$ 2, o mirtilo alcança valores superiores a R$ 50 o quilo.

A aposta exige capital. João Ricardo estima entre R$ 500 mil e R$ 600 mil o investimento necessário para implantar um hectare da cultura. E, assim como a uva e a manga, o mirtilo demanda bastante trabalho manual no momento da colheita.

Ainda é cedo para colocar o mirtilo no mesmo patamar das culturas que consolidaram o Vale do São Francisco. Mas a chegada da fruta indica que o processo de diversificação continua e que os produtores buscam produtos capazes de agregar mais valor por hectare.

Ao completar 131 anos, Petrolina tem diante de si um desafio diferente daquele enfrentado quando os primeiros grandes projetos de irrigação começaram a redesenhar sua economia. Já não se trata de provar que é possível produzir frutas no Semiárido. A nova corrida é descobrir quais frutas podem ser produzidas, com que tecnologia, para quais mercados e com quanto valor agregado.