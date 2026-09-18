Capital do Sertão, Petrolina multiplica a riqueza da fruticultura por toda a economia

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Aos 131 anos, Petrolina consolida a força da fruticultura irrigada e amplia sua influência como polo regional de serviços, saúde e educação

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A quase 700 quilômetros do Recife, às margens do São Francisco e na divisa com a Bahia, Petrolina chega aos 131 anos de emancipação política nesta segunda-feira (21) ostentando uma economia com força suficiente para romper os limites do Sertão pernambucano e exercer influência sobre uma extensa área do Nordeste. A posição geográfica, a infraestrutura e, sobretudo, a riqueza produzida pela agricultura irrigada ajudam a explicar por que o município é chamado de Capital do Sertão.

A expressão ganhou ainda mais sentido à medida que Petrolina deixou de ser apenas uma potência agrícola para se tornar também um centro regional de comércio, serviços, saúde, educação, construção civil, turismo e novos negócios. São atividades diferentes, mas que, em boa parte, cresceram alimentadas pela renda e pela demanda geradas no campo.

A fruticultura irrigada continua sendo o ponto de partida. A atividade responde por 33% do Produto Interno Bruto (PIB) do município e transformou uma região de clima semiárido em uma das maiores referências brasileiras na produção de frutas. Uva e manga formam o núcleo dessa economia.

Os números ajudam a dimensionar essa força. Em 2024, Petrolina produziu 610,7 mil toneladas de uva, em 11,7 mil hectares, com valor da produção de R$ 3,66 bilhões. O município ocupa a liderança brasileira na produção da fruta, com forte participação das uvas finas de mesa.

Na manga, Petrolina é o segundo maior produtor municipal do Brasil, atrás apenas da vizinha Juazeiro, na Bahia. Foram 282 mil toneladas em 2024. Juntas, as duas cidades formam o coração de uma cadeia ainda maior. Naquele ano, o Vale do São Francisco respondeu por 67,5% da produção brasileira de manga.

Na avaliação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, a dimensão da atividade vai muito além das fazendas. "A fruticultura irrigada é a mola mestra do desenvolvimento de toda a região. Os projetos de irrigação implantados aqui sustentam todo o poder econômico gerado pela produção no Vale do São Francisco. A cidade também cresce por causa disso, porque a produção tanto é vendida no mercado interno quanto é exportada", afirma.

Do campo para a cidade

É justamente o efeito multiplicador da fruticultura que ajuda a explicar a Petrolina de hoje. Para colocar uma caixa de uvas ou mangas na mesa de um consumidor em São Paulo, na Europa ou em outro mercado, há uma cadeia que começa muito antes da colheita e continua muito depois dela.

São fornecedores de mudas, fertilizantes e sistemas de irrigação; empresas de embalagem e logística; transportadoras; técnicos e consultores; serviços de manutenção; comércio de máquinas e equipamentos; trabalhadores dos packing houses; laboratórios; empresas de tecnologia e, mais recentemente, negócios ligados ao uso de drones nas propriedades.

João Ricardo Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido e professor da Faculdade de Petrolina (Facape), observa que esse processo está tornando o próprio perfil do agronegócio mais sofisticado. "O crescimento da fruticultura traz outros tipos de investimento além do trabalho na terra em si, vindo gente para prestar serviço para o pessoal da fruticultura", diz. Ele cita como exemplo as empresas que comercializam e operam drones, equipamentos que já se tornaram comuns nas propriedades da região.

A tecnologia convive, porém, com uma característica que torna a fruticultura especialmente importante para o mercado de trabalho. Uva e manga continuam dependendo intensamente de mão de obra. Diferentemente de culturas amplamente mecanizadas, a fruta destinada ao consumo in natura exige cuidados individuais na poda, manejo, colheita, seleção e embalagem.

João Ricardo resume a diferença com uma imagem simples. A manga e a uva precisam ser tratadas "quase como uma criança de colo", pegues à mão e acondicionadas com cuidado para chegar ao consumidor com qualidade.

Esse modelo produtivo cria renda diretamente no campo e, ao mesmo tempo, abastece o consumo na cidade. O dinheiro recebido pelo trabalhador e pelo produtor volta à economia em supermercados, lojas, restaurantes, escolas, clínicas, imóveis e serviços. Quando a safra cresce, o movimento se espalha. Quando o campo enfrenta dificuldades, os reflexos também chegam rapidamente ao comércio.

“A fruticultura mexe com uma cadeia produtiva enorme. Quando ela vai mal, vai mal o comércio, vai mal a economia da cidade toda”, resume Jailson Lira.

Emprego cresce e falta trabalhador

Fruticultura irrigada é o principal motor da economia de Petrolina e mantém forte demanda por mão de obra no Vale do São Francisco - Deivid Menezes/Divulgação

O dinamismo aparece também nos números do emprego formal. Em 2025, Petrolina encerrou o ano com saldo positivo de 2.250 postos de trabalho com carteira assinada. O ritmo se acelerou em 2026. Entre janeiro e julho, foram 4.668 vagas líquidas, segundo dados do Novo Caged. Só em julho, Petrolina abriu 863 postos e teve o maior saldo entre os municípios pernambucanos naquele mês. A aparente contradição é que uma cidade que continua criando empregos enfrenta, ao mesmo tempo, dificuldade para encontrar trabalhadores.

Nas propriedades rurais, o problema se tornou um dos principais gargalos para novos investimentos. Jailson estima que cerca de 120 mil pessoas trabalham na fruticultura na região de Petrolina e Juazeiro e afirma que as fazendas operam abaixo da quantidade de trabalhadores de que necessitam, mesmo pagando um salário médio superior ao mínimo e oferecendo vários benefícios. Enquanto o salário mínimo nacional de 2016 está fixado em R$ 1.621,00; o mínimo da fruticultura é de R$ 1.664,00.

João Ricardo vê a situação menos como sinal de retração da oferta de trabalhadores e mais como consequência da velocidade de expansão da economia. "A cidade e as áreas plantadas crescem tão rápido que a quantidade de mão de obra não consegue crescer no mesmo ritmo, observa. Segundo ele, novos hectares de uva podem ser implantados rapidamente e demandar centenas de trabalhadores, enquanto a população economicamente ativa não aumenta na mesma velocidade. Além disso, comércio, serviços e construção passaram a disputar essa mesma mão de obra.

A secretária executiva de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Petrolina, Tais Farias, identifica fenômeno semelhante fora do campo. Novos investimentos têm chegado à cidade, mas algumas empresas já encontram dificuldade para preencher determinadas funções.

"As empresas que estão chegando estão investindo pesado, mas, quando chega na mão de obra, a gente ainda não tem número suficiente. Isso tem crescido muito mais rápido do que o número de pessoas que podem ser empregadas naquela função", explica.

O avanço econômico também se reflete no crescimento demográfico. Petrolina tinha 386.791 habitantes no Censo de 2022. A estimativa do IBGE para 2025 já alcançou 418.444 moradores, acréscimo de mais de 31 mil pessoas em apenas três anos. É hoje o terceiro município mais populoso de Pernambuco, atrás apenas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes.

Polo educacional

Uma das mudanças mais visíveis ocorreu na educação. Durante décadas, famílias com maior poder aquisitivo mandavam os filhos para o Recife, Salvador ou outras capitais quando chegava a hora da universidade. Hoje, Petrolina faz o movimento inverso, recebendo estudantes de outros municípios.

"Hoje é o contrário. Temos uma quantidade enorme de opções de cursos universitários, e até colégios que eram só de capital hoje estão instalados aqui também. Então a gente não vê mais esse movimento de saída de Petrolina para outra cidade. Agora vemos o pessoal de outras cidades vindo para cá se estabelecer e cursar faculdade aqui", compara.

A cidade reúne hoje instituições públicas das três esferas, além da rede privada: Univasf, federal; UPE, estadual; Facape, municipal; IF Sertão-PE e diferentes faculdades particulares. A expansão amplia o número de estudantes circulando pela cidade, movimenta moradia, alimentação, transporte e serviços e, principalmente, permite que a economia local forme os profissionais que ela própria passou a demandar.

João Ricardo identifica ainda um efeito geracional da própria fruticultura. A renda obtida pelas primeiras gerações de trabalhadores permitiu que filhos e netos permanecessem mais tempo na escola. Hoje, grande parte dos jovens contratados pelo setor já chega com ensino médio completo, realidade bastante diferente daquela encontrada nas áreas rurais décadas atrás.

Assim, o setor que inicialmente demandava principalmente braços para o campo passou também a alimentar uma economia que precisa de agrônomos, técnicos, administradores, profissionais de tecnologia, logística, comércio exterior e gestão.

Saúde amplia influência regional

Movimento semelhante ocorreu na saúde. Petrolina não atende apenas aos próprios moradores. A cidade funciona como referência para municípios pernambucanos e baianos e integra, com Juazeiro e outras seis cidades, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro.

Um dos símbolos dessa estrutura é o Hospital Universitário da Univasf. Em 2024, o HU realizou 83.642 atendimentos, entre internações, consultas ambulatoriais e urgência e emergência. Foram ainda 5.463 cirurgias, 191,6 mil exames laboratoriais e 97,5 mil exames de imagem. A própria direção do hospital informa que sua rede de referência alcança mais de 50 municípios.

O fortalecimento da saúde também se conecta à educação. A abertura e expansão de cursos de medicina e outras formações na área ajudam a criar um mercado que reúne hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios e serviços especializados.

"Quando você começa a formar mais médicos, a região vai virando um polo de referência também na questão de saúde", avalia João Ricardo. É mais um exemplo de como a economia de Petrolina começa a desenvolver motores próprios. Atividades originalmente beneficiadas pela renda gerada pela fruticultura passam, com o tempo, a atrair investimentos e consumidores independentemente dela.

Construção acompanha expansão da cidade

Crescimento econômico e populacional impulsiona a construção civil e muda rapidamente a paisagem urbana de Petrolina - Deivid Menezes/Divulgação

Esse crescimento aparece fisicamente na paisagem. Novos bairros, condomínios, edifícios residenciais e empreendimentos comerciais avançam por uma cidade que recebe moradores de municípios vizinhos e de outras regiões do país. Para Tais Farias, a construção civil está entre as transformações mais perceptíveis dos últimos anos.

"Além da parte educacional, a construção. Para mim, esse é o maior destaque que a gente tem hoje, dos últimos anos. Um crescimento enorme, muito rápido. A gente que está aqui na cidade nem dá conta da rapidez com que cresce", diz.

O mercado imobiliário também traduz o aumento de renda de uma parcela da população. A procura por imóveis e terrenos acompanha a expansão das atividades econômicas, dos serviços e da chegada de novos profissionais à cidade.

Turismo e inovação abrem novas frentes

Passeios náuticos ajudam a diversificar a economia e ampliar a oferta de lazer aos visitantes - Deivid Menezes/Divulgação

Turismo e inovação completam esse processo de diversificação, embora ainda tenham peso menor que a fruticultura e o setor de serviços.

No turismo, o São Francisco, as ilhas, a gastronomia e a produção de vinhos construíram uma oferta que mistura lazer e a própria identidade econômica do Vale. O enoturismo é um dos exemplos mais evidentes. A uva que movimenta o campo passou a ser também matéria-prima de experiências turísticas, restaurantes, vinícolas e passeios pelo rio.

A conectividade aérea ajuda. O aeroporto de Petrolina não serve apenas aos turistas, mas é uma infraestrutura importante para negócios. "Ter um aeroporto na cidade faz muita diferença", afirma João Ricardo, citando a possibilidade de chegar a São Paulo pela manhã, cumprir uma agenda de reuniões e retornar ao Sertão no mesmo dia.

A inovação segue lógica parecida. As demandas da agricultura irrigada atraíram pesquisa, tecnologia agrícola e empresas voltadas a soluções para produtividade, genética, irrigação, monitoramento e drones. A presença da Embrapa Semiárido e das universidades cria ainda um ambiente em que conhecimento científico e atividade produtiva convivem muito próximos. É uma diversificação que não significa deixar a agricultura para trás. Ao contrário, Petrolina vem construindo novos setores a partir da riqueza gerada por ela.

Capital de uma região

Essa talvez seja a principal explicação para Petrolina ter conquistado o título informal de Capital do Sertão. Não se trata apenas do tamanho da população ou do volume de frutas produzidas. O município passou a oferecer serviços que moradores de dezenas de cidades precisam buscar ali: faculdade, atendimento médico, comércio especializado, aeroporto, lazer, tecnologia e oportunidades de trabalho.

"Petrolina, de fato, a gente chama de capital do sertão. Temos essa posição por toda a estrutura que a cidade tem, de forma única aqui na região, afirma Tais Farias. No centro dessa transformação continuam os canais de irrigação, os parreirais e os pomares que fizeram o sertão produzir durante praticamente todo o ano. Mas o efeito econômico já ultrapassou há muito tempo as porteiras das fazendas.

A fruta que sai de Petrolina para abastecer supermercados brasileiros e mercados internacionais gera trabalho no campo, demanda tecnologia, ocupa caminhões, movimenta lojas, sustenta serviços e ajuda a levar estudantes, médicos, empresários e novos moradores para a cidade. A fruticultura segue sendo o motor. O que mudou foi a quantidade de engrenagens que Petrolina conseguiu colocar para funcionar ao redor dele.