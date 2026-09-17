Rede Palato expande presença no Recife e inaugura segunda unidade

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A chegada ao novo endereço visa aproximar a marca dos consumidores da região, além de movimentar a economia local com a geração empregos

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A rede alagoana de supermercados Palato dá mais um passo em seu plano de expansão em Pernambuco com a abertura de sua segunda unidade na capital. Localizada na Avenida Rosa e Silva, número 1644, uma das vias mais tradicionais da Zona Norte do Recife, a nova loja abriu suas portas ao público no último dia 16 de setembro.

A chegada ao novo endereço visa aproximar a marca dos consumidores da região, além de movimentar a economia local com a geração de mais de 200 empregos. A estrutura foi projetada para reproduzir o modelo da empresa, que integra supermercado de alta gama, seleção de produtos nacionais e importados, ilhas gastronômicas e uma loja integrada de itens de decoração.

Para a diretora de marketing do Palato, Júlia Cabús, a escolha do bairro consolida a trajetória da empresa no Estado. “Recife tem nos recebido de uma forma muito especial e chegar à Zona Norte é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos dos consumidores. Queremos trazer para essa nova unidade a mesma essência do Palato, com uma seleção diferenciada de produtos, gastronomia e serviços, mas também com um espaço pensado para fazer parte do dia a dia das pessoas e da região”, destaca.

Fundado em 1992, em Maceió, o Palato construiu sua marca ao combinar o varejo tradicional a serviços de convivência e gastronomia, incluindo restaurante, ampla carta de vinhos e cozinha experimental voltada a eventos enogastronômicos. Antes do investimento na Zona Norte, a atuação do grupo na capital pernambucana estava concentrada na unidade do Shopping RioMar.