fechar
Economia | Notícia

Petrobras eleva preço do diesel às distribuidoras, mas medida do governo deixa valor inalterado

A estatal elevará em R$ 1 o litro do diesel A vendido às distribuidoras, mas desconto de igual valor previsto pelo governo manterá o preço inalterado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/09/2026 às 10:03
Petrobras anuncia aumento de R$ 1 no diesel A
Petrobras anuncia aumento de R$ 1 no diesel A - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Petrobras informou que vai ajustar, a partir desta quinta-feira, 17, em R$ 1,00 por litro os preços de venda de óleo diesel A às distribuidoras. O aumento será acompanhado de um desconto no mesmo valor, no âmbito da subvenção econômica criada pelo governo para o diesel A de uso rodoviário.

A medida da estatal foi anunciada após a publicação da Portaria MF nº 2.813, nesta quarta-feira, que estabeleceu subvenção de R$ 1,00 por litro pelo prazo de 30 dias, com vigência imediata, nos termos da MP nº 1.391/2026.

Leia Também

Medida mantém preço de venda da Petrobras inalterado

Com o mecanismo, somada às medidas previstas na MP nº 1.363, de 30 de maio, os preços de venda da Petrobras às distribuidoras permanecerão inalterados.

A adesão ao programa é facultativa. Segundo a Petrobras, a medida é compatível com os interesses da companhia e preserva sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial.

A adesão referente ao primeiro período de apuração poderá ser formalizada até o último dia do período correspondente. A assinatura do termo pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia.

A Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Lula: 'Eu ainda sonho em comprar de volta a refinaria que eles privatizaram'
COMBUSTÍVEL

Lula: 'Eu ainda sonho em comprar de volta a refinaria que eles privatizaram'
Petrobras anuncia descoberta de óleo no poço de Morpho, na Margem Equatorial brasileira
ESTATAL

Petrobras anuncia descoberta de óleo no poço de Morpho, na Margem Equatorial brasileira

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.