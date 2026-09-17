iFood destina até R$ 4,8 bilhões ao Nordeste em novo ciclo de investimentos recorde

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Aporte da plataforma para o Nordeste foca na expansão do crédito e novos produtos. Região representa a segunda maior praça da empresa no país.

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São Paulo — O iFood anunciou um aporte recorde de R$ 24 bilhões para o seu ciclo fiscal de abril de 2026 a março de 2027. Do total investido no país, cerca de 20% (o equivalente a até R$ 4,8 bilhões) serão destinados diretamente à Região Nordeste.

Segundo o CEO do iFood, Diego Barreto, a destinação dos recursos reflete a relevância estratégica do mercado nordestino para a companhia. A região consolida-se atualmente como a segunda maior praça da plataforma em volume de vendas, restaurantes cadastrados e entregadores parceiros.

Além disso, as capitais nordestinas representam metade das dez maiores cidades brasileiras em representatividade dentro do aplicativo. A empresa destaca ainda que possui polo de desenvolvimento tecnológico sediado em Recife.

Crédito e novos produtos

O montante direcionado ao Nordeste terá como foco a expansão de produtos como o iFood Hits e a oferta de soluções financeiras. A fintech iFood Pago concentrará cerca de 30% de seus desembolsos de crédito na região.

O plano de expansão prevê também a chegada do serviço iFood para Comer Fora às capitais nordestinas nos próximos 12 meses. A ferramenta visa integrar a gestão do salão físico dos restaurantes à experiência digital dos clientes.

Em declaração durante coletiva de imprensa, Diego Barreto ressaltou a relevância do mercado regional para a operação da empresa.

"O Nordeste é a segunda maior região nossa. Então por natureza ele representa muito em termos de venda, em termos de entregadores, em termos de restaurantes. As capitais nordestinas representam metade das dez maiores capitais em representatividade no Brasil. É muito relevante", afirmou Diego Barreto.

Impacto econômico do ecossistema

Segundo dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as atividades do iFood movimentaram R$ 167 bilhões na economia brasileira em 2025. Esse volume corresponde a 0,70% do PIB nacional.

No mesmo período, a rede de parceiros gerou 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos no país. A pesquisa aponta ainda que a adesão à plataforma reduz em até 60% o risco de falência de pequenos estabelecimentos no longo prazo.

*O jornalista foi convidado para participar presencialmente do iFood Move, em São Paulo