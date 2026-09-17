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Economia | Notícia

Depois de Fortaleza, EVEO passa a operar novo data center no Recife

Escolha do Recife como novo ponto é complementar à operação de Fortaleza, que abriga grande parcela do tráfego internacional de internet

Por Lucas Moraes Publicado em 17/09/2026 às 17:00
José Henrique Bermejo, CRO da EVEO
José Henrique Bermejo, CRO da EVEO - DIVULGAÇÃO

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A EVEO, maior empresa de servidores dedicados e private cloud do Brasil, anunciou o avanço de sua estratégia no Nordeste com a ocupação de um novo data center Tier III no Recife. A decisão vem no rastro da consolidação da unidade de Fortaleza, em operação desde 2024, e busca atender uma crescente demanda regional por infraestrutura de missão crítica, menor latência e soluções para inteligência artificial.

O investimento reflete o ritmo de crescimento da companhia no mercado nordestino. Entre 2024 e 2026, a base local de clientes da EVEO acumula uma expansão de 272%, tendo registrado uma alta de 62% apenas no último ano. Em 2026, o volume de novos negócios na região já supera o desempenho observado no mesmo período de 2025, impulsionando a meta global da EVEO de atingir R$ 500 milhões em receita até 2030.

A escolha do Recife como novo ponto de presença é complementar à operação de Fortaleza, cidade que abriga cerca de 90% do tráfego internacional de internet que chega ao Brasil por meio de 16 cabos submarinos na Praia do Futuro. Devido às dimensões territoriais do Nordeste, a distância de aproximadamente 800 quilômetros entre a capital cearense e a pernambucana inviabiliza o atendimento de aplicações sensíveis à latência a partir de um único local. Com a inauguração da nova estrutura no Recife, a companhia passa a cobrir diretamente os dois principais polos econômicos e de conectividade da região.

A relevância da nova unidade para os negócios foi ressaltada pela diretoria da empresa. "A localização da infraestrutura vai além de uma decisão técnica. É um fator estratégico para o negócio. Estar em Fortaleza e, a partir de agora, também em Recife nos permite oferecer menor latência, maior disponibilidade e uma experiência muito mais consistente para os clientes de todo o Nordeste. Estamos crescendo na região em ritmo superior ao do ano passado, e o novo data center chega para sustentar a próxima etapa dessa expansão rumo à meta de R$ 500 milhões em receita até 2030", afirma José Henrique Bermejo, CRO da EVEO.

Fundada em 2014, a EVEO opera atualmente cinco data centers Tier III distribuídos em Cotia (SP), Osasco (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Miami (EUA). A oferta da companhia abrange servidores bare metal, private cloud, GPU dedicada para inteligência artificial, Edge Private Cloud, storage, colocation gerenciado, backup e disaster recovery.

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