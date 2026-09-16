Impacto no PIB: Com alta de 19% no consumo, iFood injeta R$ 2 bilhões na economia de Pernambuco, revela pesquisa

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Levantamento revela que a plataforma alavancou 42 mil empregos e R$ 26,5 milhões em crédito local; CEO ainda prevê R$ 4,8 bi em investimento no NE

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São Paulo - As atividades da plataforma iFood movimentaram R$ 2 bilhões na economia de Pernambuco ao longo de 2025, montante correspondente a 0,65% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. O impacto econômico foi detalhado em pesquisa inédita da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentada durante o evento iFood Move 2026, que aconteceu em São Paulo entre os dias 16 e 17 de setembro.

Além da movimentação financeira, a operação alavancou e manteve mais de 42 mil postos de trabalho diretos e indiretos no território pernambucano.

"Quando uma lanchonete de bairro consegue se sustentar e contratar, ela segura a cadeia em volta dela: o fornecedor de insumos, o entregador, o comércio da região. O dinheiro do hambúrguer é o nosso efeito inicial. Depois, esse valor remunera a cozinha e o salão - o efeito direto -, e o restaurante mobiliza fornecedores e logística, gerando o efeito indireto", explicou Débora Gershon, diretora de Políticas Públicas e Economia do iFood.

"Na outra ponta, o entregador recebe pelo serviço e compra um produto na loja do seu bairro, movimentando diversos outros setores", complementou.

Incluindo Pernambuco, o CEO da plataforma, Diego Barreto, exaltou o Nordeste como uma das principais regiões responsáveis pelo crescimento do iFood.

"O Nordeste é a segunda maior região nossa. Por natureza, ele representa muito em termos de vendas, entregadores e restaurantes. As capitais nordestinas representam metade das dez maiores capitais do país em representatividade para o iFood", disse.

Também no iFood Move, foi anunciado um investimento de R$ 24 bilhões na plataforma para este ano. Em coletiva de imprensa, Diego Barreto informou, ainda, que cerca de 20% desse valor (em torno de R$ 4,8 bi) será direcionado para o Nordeste até o próximo ano.

"O Nordeste registra um crescimento muito consistente de movimentação econômica produzida por essa cadeia de valor que a Fipe mapeou para nós", ressaltou Débora Gershon.

Débora Gershon, diretora de Políticas Públicas e Economia do iFood. - Divulgação/iFood Move

Crescimento no consumo

O levantamento apontou um crescimento superior a 19% no volume total de consumo no aplicativo em Pernambuco no último ano. Entre as mudanças de hábito do público local, a refeição matinal registrou a maior expansão por horário: os pedidos de café da manhã, realizados entre 6h e 10h, dispararam 33% no estado.

No recorte por gastronomias específicas, as maiores altas na demanda pernambucana foram das culinárias Baiana (+32%), Nordestina (+24%) e Carnes (+23%). Apesar da expansão dessas categorias, o hambúrguer manteve a liderança isolada na preferência dos consumidores do estado, com crescimento de 10%. Já a categoria Saudável subiu da quinta para a segunda posição em volume total de pedidos.

A lista das dez categorias com maior volume de pedidos em Pernambuco foi liderada por Hambúrguer, seguida por Saudável, Comida Brasileira, Açaí, Doces & Bolos, Italiana, Chinesa, Lanches, Marmita e Japonesa. A comida Italiana registrou a maior alta percentual entre as categorias principais, avançando 12,9%.

Mercado financeiro



Além do aumento nas vendas, o estudo destacou a expansão de crédito para estabelecimentos locais via iFood Pago. Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, a divisão financeira concedeu R$ 26,5 milhões em crédito a restaurantes em Pernambuco, havendo ainda R$ 140,4 milhões pré-aprovados para a região.

De acordo com pesquisa encomendada à Ipsos-Ipec, 63% dos empreendedores que obtiveram crédito pela plataforma declararam não ter conseguido aprovação anterior no sistema financeiro tradicional. O levantamento indicou também que 77% dos estabelecimentos tomadores de crédito registraram progresso nos negócios após o início da parceria com o aplicativo.

Impactos nacionais sobre emprego e pequenos negócios

Em âmbito nacional, o ecossistema da empresa movimentou R$ 167 bilhões em 2025, o equivalente a 0,70% do PIB brasileiro, apoiando a manutenção de 1,18 milhão de empregos. A Fipe calculou que cada R$ 1,00 transacionado na plataforma gera R$ 1,40 em atividade econômica global no país.

A pesquisa também analisou o impacto da entrada na plataforma em pequenos estabelecimentos. Entre Microempreendedores Individuais (MEI), a adesão associou-se a um aumento de até 50% no emprego e a uma redução entre 40% e 60% no risco de falência no longo prazo. Para negócios com até cinco funcionários, o avanço médio no emprego foi de 50%, com elevação de 15% no salário real.

Reconhecimento a estabelecimentos pernambucanos

Durante o evento iFood Move 2026, realizado no São Paulo Expo, a empresa entregou o Prêmio iFood Super Restaurantes 2026 a parceiros pernambucanos avaliados pela qualidade operacional e satisfação dos clientes.

Entre os premiados em Pernambuco nas categorias regionais estiveram Fukujin Sushi (Asiática), Visca Burguer (Lanches) e Trem de Minas Uai (Típicas do Brasil), além do restaurante Bercy na categoria Revelação.

*O jornalista foi convidado para acompanhar o iFood Move presencialmente.