fechar
Economia | Notícia

Copom reduz taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 13,75% ao ano

Foi o quinto corte consecutivo. Juros já caíram 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/09/2026 às 21:24
Copom manteve a Selic em 15% - o maior n&iacute;vel em quase duas d&eacute;cadas - por dez meses seguidos
Copom manteve a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos - Cora Pursley

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,0% ao ano para 13,75%, nesta quarta-feira, 16. A decisão foi unânime e ficou em linha com a expectativa de 75 das 78 casas consultadas pelo Projeções Broadcast.

Foi o quinto corte consecutivo da Selic. Os juros já caíram 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

Antes, o Copom manteve a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 até março de 2026.

Riscos da inflação

O Copom manteve a avaliação de que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, permanecem mais elevados que o usual, mas com assimetria altista no balanço. No comunicado da reunião de setembro do Comitê, publicado há pouco, foram listados quatro riscos de alta e três de baixa.

Entre os riscos altistas, o Copom listou:

  • desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, com horizontes mais longos incorporando impactos potenciais de segunda ordem de choques de oferta, relacionados ao petróleo e seus derivados, e a efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola e custos de energia;
  • uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo;
  • uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada;
  • e estímulos à demanda agregada, em particular ao componente de consumo, que tenham como resultado o crescimento da atividade econômica acima do produto potencial, enfraquecendo parte dos canais usuais de transmissão da política monetária.

Entre os riscos de baixa, ressaltou:

  • uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impactos sobre o cenário de inflação;
  • uma desaceleração global mais pronunciada decorrente dos choques de comércio e do petróleo, e de um cenário de maior incerteza;
  • e uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

CNI propõe novo regime para atrair capital e dobrar investimento em infraestrutura
Indústria

CNI propõe novo regime para atrair capital e dobrar investimento em infraestrutura
Taxas de juros avançam com crise do STF e petróleo acima de US$ 100 no radar
Conjuntura

Taxas de juros avançam com crise do STF e petróleo acima de US$ 100 no radar

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.