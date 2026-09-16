Copom reduz taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 13,75% ao ano
Foi o quinto corte consecutivo. Juros já caíram 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária
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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,0% ao ano para 13,75%, nesta quarta-feira, 16. A decisão foi unânime e ficou em linha com a expectativa de 75 das 78 casas consultadas pelo Projeções Broadcast.
Foi o quinto corte consecutivo da Selic. Os juros já caíram 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.
Antes, o Copom manteve a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 até março de 2026.
Riscos da inflação
O Copom manteve a avaliação de que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, permanecem mais elevados que o usual, mas com assimetria altista no balanço. No comunicado da reunião de setembro do Comitê, publicado há pouco, foram listados quatro riscos de alta e três de baixa.
Entre os riscos altistas, o Copom listou:
- desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, com horizontes mais longos incorporando impactos potenciais de segunda ordem de choques de oferta, relacionados ao petróleo e seus derivados, e a efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola e custos de energia;
- uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo;
- uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada;
- e estímulos à demanda agregada, em particular ao componente de consumo, que tenham como resultado o crescimento da atividade econômica acima do produto potencial, enfraquecendo parte dos canais usuais de transmissão da política monetária.
Entre os riscos de baixa, ressaltou:
- uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impactos sobre o cenário de inflação;
- uma desaceleração global mais pronunciada decorrente dos choques de comércio e do petróleo, e de um cenário de maior incerteza;
- e uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.