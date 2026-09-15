TOTVS leva debate sobre Inteligência Artificial estratégica e prática a empresários do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento aborda o impacto da tecnologia nos negócios com a participação de executivos da companhia e do especialista em inovação Gil Giardelli

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A TOTVS realiza, no dia 23 de setembro, no Recife Expo Center, a edição pernambucana do Roadshow IH + IA | Inteligência que gera resultado. Gratuito e presencial, o encontro tem como objetivo desmistificar o uso da inteligência artificial e apresentar caminhos práticos para que empresas de diferentes portes utilizem a tecnologia de forma estratégica na busca por eficiência e crescimento.

O evento reúne executivos da TOTVS, como Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento, além de lideranças das áreas de Cloud, Dados e IA, e Engenharia de Valor. A programação conta ainda com a presença do professor e palestrante Gil Giardelli, especialista em inovação e inteligência artificial com passagens por instituições como Stanford e MIT, além de membro da AIFOD, organização ligada à ONU voltada ao desenvolvimento sustentável via IA.

A iniciativa reforça a atuação da companhia como trusted advisor no processo de transformação digital do mercado nacional, pauta sustentada pelo investimento de R$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, com foco contínuo em IA. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do país, atendendo a mais de 70 mil clientes com um ecossistema que integra gestão (ERP), marketing e vendas via RD Station e serviços financeiros com a divisão Techfin.

Serviço

Evento: Roadshow IH + IA | Inteligência que gera resultado

Data: 23 de setembro de 2026

Horário: 8h30 às 14h (inclui almoço)

Local: Recife Expo Center — Cais Santa Rita, 446, São José, Recife - PE

Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro no site oficial do evento.