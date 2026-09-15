TOTVS leva debate sobre Inteligência Artificial estratégica e prática a empresários do Recife
Evento aborda o impacto da tecnologia nos negócios com a participação de executivos da companhia e do especialista em inovação Gil Giardelli
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A TOTVS realiza, no dia 23 de setembro, no Recife Expo Center, a edição pernambucana do Roadshow IH + IA | Inteligência que gera resultado. Gratuito e presencial, o encontro tem como objetivo desmistificar o uso da inteligência artificial e apresentar caminhos práticos para que empresas de diferentes portes utilizem a tecnologia de forma estratégica na busca por eficiência e crescimento.
O evento reúne executivos da TOTVS, como Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento, além de lideranças das áreas de Cloud, Dados e IA, e Engenharia de Valor. A programação conta ainda com a presença do professor e palestrante Gil Giardelli, especialista em inovação e inteligência artificial com passagens por instituições como Stanford e MIT, além de membro da AIFOD, organização ligada à ONU voltada ao desenvolvimento sustentável via IA.
A iniciativa reforça a atuação da companhia como trusted advisor no processo de transformação digital do mercado nacional, pauta sustentada pelo investimento de R$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, com foco contínuo em IA. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do país, atendendo a mais de 70 mil clientes com um ecossistema que integra gestão (ERP), marketing e vendas via RD Station e serviços financeiros com a divisão Techfin.
Serviço
Evento: Roadshow IH + IA | Inteligência que gera resultado
Data: 23 de setembro de 2026
Horário: 8h30 às 14h (inclui almoço)
Local: Recife Expo Center — Cais Santa Rita, 446, São José, Recife - PE
Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro no site oficial do evento.