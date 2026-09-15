Meta lança serviço de assinatura Meta One com recursos exclusivos de IA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Meta anunciou nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, o lançamento do Meta One, um novo serviço de assinatura voltado para os aplicativos Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI. A novidade surge com mais de 50 recursos aprimorados de autoexpressão, maior capacidade no uso de inteligência artificial e ferramentas profissionais direcionadas a criadores de conteúdo e empresas. A companhia informou que já foram contabilizadas 15 milhões de assinaturas e testes da novidade, garantindo que a experiência principal das redes e do assistente de IA continuará sendo oferecida gratuitamente.

De acordo com a empresa, o objetivo da assinatura é expandir os limites da experiência convencional. "O Meta One oferece aos assinantes mais recursos de autoexpressão e maior uso de IA, ajuda os criadores a dedicarem mais tempo à criação e menos tempo a adivinhações, e fornece às empresas novas ferramentas para impulsionar seu crescimento", afirma a empresa. O comunicado ressalta que as assinaturas liberam capacidades mais especializadas que vão além do modelo gratuito construído para bilhões de pessoas.

Os planos de produto único, disponibilizados anteriormente neste ano, trazem funções exclusivas como fontes personalizadas para DMs e notificações de visualização no Instagram Plus, personalização no Messenger pelo Facebook Plus e ferramentas de organização como o Horários de Foco no WhatsApp Plus. Para os usuários avançados de inteligência artificial, o Meta One disponibiliza os pacotes Core e Premium, que agregam esses recursos a uma maior capacidade de geração e edição de imagens e vídeos por meio dos modelos do Muse e do Meta AI. Nos testes iniciais, mais de metade dos assinantes engajou simultaneamente com os recursos criativos e de IA.

Para a comunidade de criadores e donos de negócios, o serviço disponibiliza ferramentas profissionais de gestão diretamente nos aplicativos já utilizados pelo público, dispensando o uso de novas contas ou softwares adicionais. O pacote empresarial oferece perfis aprimorados, botões de seguir em destaque em Reels, automação de convites e suporte contínuo via Meta Business Agent. A Meta adiantou que em breve integrará o plano Edits Plus ao catálogo, permitindo maior sincronização em nuvem e o apoio de um assistente de IA focado na análise de métricas.

O serviço já está acessível globalmente, com variações de planos, preços e disponibilidades dependendo da região e do tipo de conta. Para usuários individuais, os valores iniciam em R$ 7 por mês no WhatsApp Plus e chegam a R$ 10 mensais no Instagram Plus e no Facebook Plus. Já os pacotes integrados variam entre o plano Core, por R$ 32 ao mês, e o Premium, por R$ 97 mensais. Para o segmento comercial e de criadores, a modalidade Essencial custa a partir de R$ 59 mensais, o plano Avançado sai por R$ 199 ao mês, enquanto as opções de alta escala Expert e Máximo atingem R$ 599 e R$ 1.999 mensais, respectivamente.