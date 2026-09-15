Crescimento industrial em Pernambuco acende alerta para negócios tradicionais

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Estado teve a segunda maior alta industrial do país no semestre; empresário afirma que expansão exige gestão, planejamento e estrutura financeira.

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A produção industrial de Pernambuco cresceu 10,9% no primeiro semestre de 2026, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. O resultado representa a segunda maior alta do país no período e coloca o Estado na liderança nacional do crescimento da indústria de transformação entre as unidades da federação pesquisadas.

O avanço abre oportunidades para empresas que atuam ou fornecem para o setor produtivo. Mas, segundo o empresário e investidor Macário Moraes, acompanhar a expansão exige planejamento, estrutura de gestão e capacidade financeira, especialmente entre negócios tradicionais.

Para Moraes, o crescimento pode ampliar o faturamento sem necessariamente aumentar a lucratividade ou a sustentabilidade da empresa. “Um bom momento da economia pode abrir portas, mas não organiza a empresa por dentro. Se o empresário quer crescer, comprar equipamentos, aumentar produção ou buscar capital, precisa saber quanto custa o próximo passo, qual retorno espera e quem vai executar esse plano”, afirma.

Planejamento antes da expansão

Entre os pontos que precisam ser avaliados estão margem, fluxo de caixa, endividamento, capacidade produtiva, equipe, processos e retorno esperado. Para Moraes, também é necessário definir quanto será investido, onde o recurso será aplicado e se a empresa tem estrutura para executar o plano.

Outro desafio, segundo o empresário, é a concentração de decisões no proprietário. Em empresas familiares, indústrias locais, distribuidoras, redes de serviços e operações comerciais, decisões financeiras, comerciais e operacionais ainda podem depender do dono.

Esse modelo, afirma Moraes, pode limitar a expansão quando o negócio precisa ganhar escala. “Ser pequeno dá mais trabalho do que ser grande quando tudo depende do dono. O trabalho do empresário é dar trabalho aos outros e fazer a empresa crescer. Funcionário faz a empresa funcionar, por isso o nome é funcionário”, diz.

Oportunidades também no interior

O crescimento da indústria pode favorecer negócios no Recife, na Região Metropolitana, no Agreste, no Sertão e na Zona da Mata. Para Moraes, empresas do interior também podem ampliar mercados, atrair capital e se conectar a novas cadeias produtivas, desde que demonstrem preparo para crescer.

“Crescer sem enlouquecer é organizar a empresa para que a oportunidade não vire descontrole. Quando existe clareza, equipe, números e rotina inteligente, o crescimento deixa de depender apenas do esforço do dono e passa a ser uma construção da empresa”, conclui.