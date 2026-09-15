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Economia | Notícia

CNI propõe novo regime para atrair capital e dobrar investimento em infraestrutura

Na avaliação da CNI, o volume de recursos atualmente mobilizado permanece distante do necessário para atender às necessidades do País

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/09/2026 às 15:32
Levantamento mostra ainda uma mudan&ccedil;a estrutural nas fontes de financiamento do setor
Levantamento mostra ainda uma mudança estrutural nas fontes de financiamento do setor - Divulgação

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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende a criação de um novo regime de financiamento para ampliar a capacidade de atração de capital privado e "mais que dobrar" os investimentos em infraestrutura no Brasil. Segundo estudo divulgado nesta terça-feira, 15, pela entidade, o País precisará elevar os aportes no setor dos atuais 2,27% do Produto Interno Bruto (PIB) para 4,65% do PIB ao ano - cerca de R$ 550 bilhões anuais - e sustentar esse patamar por pelo menos duas décadas para superar o déficit histórico de infraestrutura.

Na avaliação da CNI, o volume de recursos atualmente mobilizado permanece distante do necessário para atender às necessidades do País. A entidade argumenta que não há uma única fonte capaz de financiar isoladamente a expansão da infraestrutura e defende a combinação de diferentes instrumentos financeiros, maior participação privada e um ambiente regulatório capaz de oferecer previsibilidade aos investidores.

O estudo propõe que o novo regime de financiamento esteja apoiado em estabilidade macroeconômica e fiscal, fortalecimento do mercado de capitais, ampliação da participação de investidores institucionais, expansão do crédito privado e desenvolvimento de estruturas de project finance. A publicação também destaca a necessidade de ampliar a carteira de projetos estruturados para concessões e parcerias, além de reforçar a segurança jurídica e a autonomia técnica das agências reguladoras.

"O Brasil precisa de responsabilidade fiscal, instituições sólidas e segurança jurídica para criar condições de mobilizar mais recursos privados para o setor de infraestrutura, sem abrir mão do papel estratégico dos investimentos públicos. Essa é uma frente importante para aumentar a competitividade da indústria brasileira", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban, em nota.

O levantamento mostra ainda uma mudança estrutural nas fontes de financiamento do setor. Em valores atualizados para 2024, os recursos privados passaram de uma média de R$ 88,6 bilhões entre 2010 e 2014 para R$ 184,5 bilhões em 2024. No mesmo período, os recursos públicos recuaram de R$ 208,5 bilhões para R$ 107 bilhões.

Segundo a CNI, experiências internacionais indicam que países com maior capacidade de mobilização de recursos para infraestrutura compartilham características como estabilidade macroeconômica, previsibilidade regulatória, mercados de capitais desenvolvidos e instrumentos de financiamento de longo prazo. O estudo cita casos como Reino Unido, Chile, Austrália, México, Espanha, Índia e França.

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A confederação sustenta que instituições públicas de desenvolvimento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), continuarão desempenhando papel relevante, mas defende que sua atuação seja cada vez mais direcionada à estruturação de projetos, mitigação de riscos e atração de capital privado de longo prazo.

CNI aponta que um terço das indústrias prevê aumento do endividamento bancário

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 32% das empresas industriais esperam alta no saldo da dívida bancária. O dado consta da terceira edição da Consulta Empresarial sobre Juros, Crédito e Custos Financeiros, realizada em agosto.

A maioria das empresas consultadas projeta aumento da necessidade de financiamento nas principais frentes operacionais: 56% em contas a pagar, 50% em estoques e 49% em contas a receber.

"A principal mensagem da consulta é que o efeito dos juros vai muito além de uma decisão de investir ou não. Eles afetam o cotidiano das empresas: a necessidade de financiamento para capital de giro e toda decisão de longo prazo, de contratar ou não mais gente, de trocar o maquinário, de expandir a sua capacidade de produção. Então, no limite, esses juros altos estão afetando o próprio crescimento da economia", avalia Maria Virgínia Colusso, analista de Políticas e Indústria da CNI.

Nas contas a receber, 46% preveem aumento dos juros e 7% esperam redução. Nos estoques, 50% projetam alta do custo financeiro e, nas contas a pagar, 42% antecipam juros maiores. Entre aquelas que esperam aumento da demanda por recursos, 60% ou mais projetam alta dos juros das respectivas modalidades. A combinação de maior demanda por crédito e custo mais elevado reforçaria o quadro de pressão sobre o caixa.

Mais da metade das empresas (57%) espera redução da margem líquida - a porcentagem do lucro líquido em relação ao faturamento total -, sendo que 14% projetam forte queda. Apenas 19% estimam melhora.

Ainda assim, 53% planejam manter os valores de venda, enquanto 35% pretendem aumentá-los.

A parcela que prevê aumento do endividamento bancário recuou de 45% em junho para 32% em agosto, ao mesmo tempo em que a intenção de elevar preços caiu de 51% para 35%. Já a expectativa de perda de margem líquida, embora ainda elevada, passou de 64% para 57%.

A CNI consultou 179 empresas industriais entre os dias 18 e 28 de agosto de 2026, distribuídas por 28 setores industriais em 21 unidades federativas do Brasil.

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