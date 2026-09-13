Nova regra da Anac que pune passageiros indisciplinados com multa de até R$ 17,5 mil entra em vigor nesta segunda-feira
A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também estabelece obrigações para as companhias aéreas e os operadores de aeroportos
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Entra em vigor nesta segunda-feira (14) a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que estabelece novas regras para passageiros que causarem tumultos ou cometerem atos de indisciplina em aeroportos e dentro de aviões.
A resolução estabelece que as companhias aéreas deverão adotar medidas para garantir a segurança e a ordem em casos de indisciplina, como orientar o passageiro sobre as regras de segurança e comportamento, contê-lo quando necessário e, se for o caso, retirá-lo da aeronave com auxílio policial. As empresas também poderão cobrar do passageiro o ressarcimento por eventuais danos causados.
A norma prevê multa de R$ 17,5 mil para passageiros que praticarem infrações consideradas graves ou gravíssimas. Ele também poderá ser impedido de viajar de avião por seis ou 12 meses, dependendo da infração. Nesse período, ele poderá ter o embarque, o check-in e a compra de passagens bloqueados.
Estão classificados como casos que podem levar à suspensão: agressões físicas contra tripulantes, danos a equipamentos de segurança, porte de armas ou explosivos dentro da aeronave, tentativa de entrar na cabine de comando sem autorização e tentativa de assumir o controle do avião.
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Punições também para as empresas
A resolução também estabelece obrigações para as companhias aéreas e os operadores de aeroportos. Eles deverão comunicar à Anac os casos de indisciplina, manter registros das ocorrências graves e gravíssimas por cinco anos e garantir ao passageiro o direito de apresentar sua defesa quando houver suspensão do acesso ao transporte aéreo.
Entre as penalidades previstas para as empresas que descumprirem a resolução estão multas de R$ 17,5 mil a R$ 70 mil, dependendo da infração. Os valores mais altos podem ser aplicados, por exemplo, quando a empresa deixa de impedir o embarque de um passageiro suspenso ou não mantém o sistema necessário para compartilhar os dados de passageiros impedidos de voar.
De acordo com dados publicados pelo Estadão, houve aumento de 66% nos casos envolvendo passageiros indisciplinados nas companhias aéreas Azul, Gol e Latam, juntas.