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Economia | Notícia

Trabalhadores dos Correios entram em greve

Para conter o impacto da greve nas entregas e no atendimento aos clientes, os Correios ativaram um Plano de Continuidade de Negócios

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/09/2026 às 21:33
Trabalhadores dos Correios em greve por tempo indeterminado
Trabalhadores dos Correios em greve por tempo indeterminado - Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Os trabalhadores dos Correios iniciaram na quinta-feira (10) uma greve nacional por tempo indeterminado, após o término das negociações da campanha salarial sem acordo entre a estatal e a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect).

Um dos principais pontos do impasse é o plano de saúde, para os trabalhadores, aposentados e suas famílias.

“A direção dos Correios insiste em alterar sua condição de mantenedora do plano, proposta que preocupa a categoria pelos riscos que pode trazer ao custeio e à garantia da assistência médica”, disse a Federação dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos e das Empresas de Comunicações (Findect).

A greve ocorre em meio a uma greve crise financeira da empresa, a empresa enfrenta séria crise financeira, com seguidos prejuízos bilionários, e à negociação de um empréstimo de R$ 7 bilhões com bancos privados, além dos R$ 12 bilhões tomados no final de 2025.

Para conter o impacto da greve nas entregas e no atendimento aos clientes, os Correios ativaram um Plano de Continuidade de Negócios, que prevê o remanejamento de pessoal e o reforço das atividades operacionais.

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