WhatsApp: 24 por 7 vai ser o padrão para todos os negócios
Mensageiro tem deixado de atuar apenas como um canal de comunicação direta e passou a figurar como uma completa plataforma de negócios
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O avanço acelerado da inteligência artificial (IA) combinada à tecnologia conversacional deflagrou uma profunda mudança na forma como empresas e consumidores se relacionam. Se nas últimas duas décadas o mercado acompanhou o boom dos e-commerces e aplicativos móveis, a nova fronteira dos negócios digitais foca no fim das barreiras operacionais e na alta velocidade de resposta — impulsionando uma era em que as operações comerciais precisam ser ininterruptas.
O WhatsApp é pivô central nessa transformação. O mensageiro deixou de atuar apenas como um canal de comunicação direta e passou a figurar como uma completa plataforma de negócios. Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo e altíssima adesão no Brasil, onde 83% das pessoas consideram natural interagir com marcas pelo app, o ambiente conversacional ganha destaque por resgatar o aspecto humano do atendimento ao mesmo tempo em que elimina gargalos de escala.
A inteligência artificial entra para solucionar a barreira operacional do fator humano. Com o suporte de agentes e modelos treinados sob o contexto do negócio, o WhatsApp permite construir jornadas end-to-end — que vão desde a primeira dúvida do cliente, passando pela consulta de estoque e recomendações personalizadas, até a emissão do pagamento na própria janela do chat.
A grande virada imposta por essa integração é a consolidação de empresas funcionando em tempo integral, sem interrupções por fusos horários ou horários comerciais limitados. "Daqui a pouco tempo, todos os negócios serão 24/7. Você não vai admitir, num domingo às 15h, tentar agendar um médico e receber uma resposta automática dizendo que o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 18h", alertou o head do WhatsApp para Mercados Estratégicos na Meta (Brasil, Índia e Indonésia), Guilherme Horn, durante o Hotmart Fire 2026.
Ele reforça que 24/7 como padrão para atendimento de todos os negócios só será possível por conta da IA, e destaca o impacto que o WhatsApp já desempenha como plataforma de negócios. Anúncios direcionados direto para o aplicativo ("Click-to-WhatsApp", por exemplo, geram leads com qualidade até cinco vezes superior e reduzem o ciclo de conversão de duas a quatro vezes em comparação ao modelo de funil tradicional, segundo Horn.
Ele também pontua que desenvolver e manter um ambiente de vendas no WhatsApp chega a ser de duas a quatro vezes mais barato do que criar e promover um aplicativo próprio. Os dados da Meta também mostram que a retenção de usuários dentro do ambiente nativo do WhatsApp é até sete vezes maior do que em aplicativos móveis dedicados, já que elimina a barreira do download e aproveita um hábito diário já consolidado na rotina do usuário.
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No entanto, ele ressalva que cerca de 67% dos brasileiros afirmam já ter abandonado atendimentos no aplicativo devido a experiências ruins com automações mal estruturadas. Para garantir alta performance e conversão, o treinamento contínuo de dados e o fornecimento de contexto correto para os modelos de IA tornaram-se requisitos obrigatórios para as marcas que buscam prosperar na nova economia .
WhatsApp evolui para plataforma de agentes de IA
O WhatsApp também busca consolidar seu ecossistema focado na atuação de agentes de inteligência artificial. Trata-se de assistentes virtuais autônomos e integrados capazes de compreender intenções complexas, consultar bases de dados em tempo real e tomar decisões ativas.
O maior símbolo dessa nova fase é o Muse, o novo agente de IA pessoal lançado recentemente pela Meta. Apresentado inicialmente nos Estados Unidos, o Muse funciona diretamente no WhatsApp, operando em um ambiente virtual dedicado que permite à IA planejar viagens, preencher formulários, gerenciar rotinas e até negociar preços e finalizar compras pelo usuário com autorização prévia.
Além de assistentes pessoais como o Muse, a consolidação dessa plataforma inclui os agentes voltados aos negócios — como o Meta Business Agent —, criados para que empresas configurem assistentes comerciais treinados com seus próprios catálogos, sites e históricos de atendimento.
Enquanto a tecnologia passa pelos primeiros testes em escala no mercado norte-americano, a expectativa é de que o Muse chegue em breve ao Brasil, reforçando o País como um dos principais ecossistemas do mundo na adoção de negócios e interações baseadas em inteligência artificial no WhatsApp.