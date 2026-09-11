Refinaria turbina indústria e faz Pernambuco puxar o crescimento da economia do Nordeste

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PIB de Pernambuco (4,8%) cresceu o dobro do Nordeste (2,3%) e respondeu por 40% do avanço da economia na região, no primeiro semestre de 2026

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A retomada da Refinaria Abreu e Lima, em Suape, ajudou a turbinar a economia do Nordeste no primeiro semestre de 2026. Pernambuco respondeu por cerca de 40% do crescimento do PIB da região, que avançou 2,3% no período, enquanto a economia pernambucana cresceu mais que o dobro disso, 4,8%. Os números fazem parte de um levantamento da FGV Ibre sobre o desempenho econômico do Nordeste, divulgado dentro de um projeto que passou a mapear o PIB de todas as regiões do país a cada trimestre.

O motor desse resultado foi a indústria pernambucana, impulsionada pela volta da produção e da ampliação da capacidade da Rnest. No primeiro trimestre de 2025, a refinaria passou por uma Parada Programada de Manutenção, além da ampliação do Trem 1, acrescentando 42 mil barris por dia, no processamento da unidade. Essa parada deixou a base de comparação de 2025 baixa, o que infla parte do salto observado agora. É um efeito real, e também estatístico.

Variação do PIB por estado e setor econômico no Nordeste no primeiro semestre de 2026, ante igual período de 2025, segundo estimativas do Núcleo de Contas Nacionais da FGV Ibre - JC

Peso industrial

A indústria de Pernambuco cresceu 7,9% no semestre, a maior alta do Nordeste, um resultado e tanto num momento em que o setor patina na maior parte da região. Apenas Sergipe, Piauí e Paraíba também cresceram, por margens bem mais estreitas (3%, 1,9% e 1,4%, respectivamente). Nos outros cinco estados a indústria encolheu, com o pior desempenho no Rio Grande do Norte, que recuou 5,2%. Dentro da indústria pernambucana, quem mais chamou atenção foi a indústria de transformação, atividade que inclui a refinaria e avançou 10,9% no período.

"Tirando o efeito da refinaria, o crescimento industrial persistiria, mas numa magnitude bem menor, algo em torno de 2,6% no semestre, e não os 10,9% registrados na indústria de transformação. Mesmo sem esse efeito, ainda teria havido crescimento na indústria de transformação do estado, o que não é pouca coisa, já que a indústria de transformação do Nordeste como um todo caiu 0,5% no mesmo período", diz a economista e coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais da FGV Ibre, Juliana Trece.

O bom momento não se resume à refinaria. Fabricação de alimentos, de borracha e plástico, metalurgia e produtos minerais não metálicos também cresceram no semestre, embora com peso bem menor no resultado final.

Ritmo regional

RioMar Recife terá transmissão de jogos e horário especial durante a Copa do Mundo - RioMar/Divulgação

Nos serviços, Pernambuco também foi bem, mas sem o mesmo destaque. O setor cresceu 3,1%, puxado pelo comércio, um ritmo parecido com o da região como um todo, que avançou 2,2%. Diferente do que aconteceu na indústria, aqui o estado não destoa do padrão nordestino.

Entre os grandes estados da região, Pernambuco ficou atrás de Paraíba (3,8%) e Alagoas (3,3%), mas à frente de Bahia (2,1%) e Ceará (0,9%). Como os três concentram boa parte do valor adicionado do Nordeste, o desempenho de cada um pesa mais no resultado agregado do que o de um estado menor.

Boas safras

Na agropecuária, os holofotes ficaram fora de Pernambuco. No Piauí, a soja liderou o avanço, com ajuda do milho. Na Paraíba, quem puxou foi o milho e, um pouco mais, o feijão, com contribuição menor da banana.

O Ceará teve o setor crescendo perto de 20% no semestre, no mesmo padrão da Paraíba. Já o Maranhão, que costuma se destacar nessa atividade ao longo dos anos, ficou de fora dos destaques agrícolas dessa vez.

Série histórica



O panorama muda quando o horizonte se alonga. Na série histórica de 2002 a 2023, quem se destaca não é Pernambuco, e sim Piauí e Maranhão, dois dos dez estados de maior crescimento do país no período, não só da região. Os pesos pesados do Nordeste, casos de Pernambuco, Bahia, Ceará e Paraíba, crescem num ritmo mais morno nessa janela mais ampla.

"Isso não é necessariamente ruim para os estados grandes. É esperado que economias menores cresçam num ritmo mais acelerado, porque isso ajuda a reduzir as desigualdades regionais. Estados que já têm parques industriais mais desenvolvidos, como é o caso de Pernambuco, tendem a ter um crescimento menos expressivo em termos percentuais do que um estado que ainda está implantando indústria do zero, onde o efeito de base é muito maior", diz Juliana.

Para a economista, essa diferença reflete um processo natural de desconcentração da economia nordestina. Mais importante que comparar ritmos percentuais isolados, segundo ela, é observar se os estados maiores enfrentam alguma dificuldade real de crescer.

Segundo semestre

Para o que vem pela frente, Juliana pede cautela com o rótulo. "Não é uma projeção, é só uma leitura de tendência com base no que a gente já tem de dado", diz a economista. Ela lembra que a economia brasileira está em processo de desaceleração, com o crescimento de 2026 devendo ficar abaixo do de 2025, que por sua vez já veio menor que o de 2024, num ambiente pressionado pelo processo eleitoral, pela política monetária ainda restritiva e pelos juros elevados, um movimento que ela também já viu se repetir nas outras regiões mapeadas pelo projeto da FGV/Ibre.

O Nordeste segue esse padrão. No biênio 2024-2025, a região cresceu em média 2,9% ao ano, contra 2,3% no primeiro semestre de 2026. Mas quatro estados escaparam da regra, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Alagoas, que cresceram no semestre acima da própria média do biênio anterior.

"Isso não quer dizer automaticamente que esses estados vão fechar 2026 crescendo mais do que cresceram em 2024 e 2025, vai depender muito do segundo semestre. E aqui eu diferencio os casos. Piauí e Paraíba tiveram um crescimento muito sustentado pela agropecuária, uma atividade mais arriscada porque depende de condições climáticas. Se não chover no lugar certo, na hora certa, você pode ter quebra de safra, e existe esse risco ligado a fenômenos como o El Niño. No caso do Piauí, como o grande impulso veio da soja, e a colheita se concentra justamente no primeiro semestre, talvez o risco para o restante do ano não seja tão grande assim", diz Juliana.

Em Pernambuco, o cenário é diferente. "Como o motor foi a indústria, é uma atividade menos arriscada nesse sentido climático, mas tem um outro ponto de atenção, que são os juros elevados, porque a indústria depende muito de investimento, e juros altos tendem a inibir esse investimento. Ainda assim, o crescimento de Pernambuco foi tão expressivo neste semestre, 4,8% contra uma média de 2,9% ao ano no biênio 2024-2025, que é bem provável que o estado feche 2026 com um crescimento maior do que teve nos dois últimos anos. De novo, não é projeção, mas é uma tendência bem sustentada pelo que a gente já tem de informação, e ela é diferente do que se espera tanto para o Brasil quanto para a média das regiões, inclusive o Nordeste como um todo", analisa Juliana.